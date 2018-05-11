CHP'de aday önerisi teyakkuzu

Gönderilen yazıda, ilçe örgütleri, kadın ve gençlik kollarının da görüşü alınarak saptanacak isim önerilerinin, kapalı zarf içinde Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’a teslim edilmesi istendi.

Tüm partilerde, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleriyle ilgili hazırlıklar tam gaz devam ederken, CHP, milletvekili aday listeleri belirlenmeden önce örgütün önerilerinin alınması için harekete geçti. İl örgütlerinden, önerilerini en geç 14 Mayıs’a kadar genel merkeze iletmesi istendi.

CHP Genel Merkezi, tüm il örgütlerine, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve Genel Sekreter Akif Hamzaçebi imzasıyla yazı gönderdi. Yazıda, “24 Haziran 2018’de gerçekleşecek 27. Dönem milletvekili genel seçimine ilişkin, milletvekili adaylarımızın tüzüğün 52. Maddesi uyarınca tüm seçim çevrelerinde ‘merkez yoklama yöntemi’ ile belirlenmesine, parti meclisinin 24 Nisan 2018 tarihli toplantısında karar verilmiştir. Bu bağlamda 27. Dönem milletvekili genel seçimi için yapılacak aday tespitinde il örgütlerimizin de görüşlerinin alınması önem taşımaktadır” dedi. Yazıda şu ifadelere yer verildi:

“İlçe örgütleriniz, kadın kollarınız ve gençlik kollarınızın da görüşü alınarak milletvekili adayı listesinde yer almasını önerdiğiniz kişiler ad ve soyadı bilgilerinin en geç 14 Mayıs Pazartesi gününe kadar parti örgütü ve örgüt yönetiminden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’a kapalı zarf içinde teslim edilmesini bilgilerinize rica ederiz.”