11 Mayıs 2018 11:51

CHP, AYM'ye gidiyor

CHP, AYM'ye gidiyor
CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Bakanlar Kurulu'na verilen KHK çıkarma yetkisini pazartesi günü Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) götüreceklerini açıkladı.
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