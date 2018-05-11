AYRINTILAR GELİYOR...
11 Mayıs 2018 11:51
CHP, AYM'ye gidiyor
CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Bakanlar Kurulu'na verilen KHK çıkarma yetkisini pazartesi günü Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) götüreceklerini açıkladı.
Çok Okunanlar
-
CHP, AYM'ye gidiyor
-
Bülent Tezcan: Millet artık T A M A M diyor
-
Kılıçdaroğlu'ndan Akhisar mesajı
-
Muharrem İnce Trabzon'da: Bu iş oldu, tamam!
-
MAK araştırması: ‘Birinci tur HDP’ye bağlı’
-
Cem Toker'den CHP iddiası
-
Oy kullanacaklar dikkat!
-
'İki anahtar ve emeklilik palavralarını daha önce denedik'
-
Akşener o kampanyaya imza verdi
-
'Adil Öksüz'ü bulup iftira attıracaklar'