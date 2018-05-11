Muharrem İnce Trabzon'da: Bu iş oldu, tamam!

BÜLENT MUMAY/ CUMHURİYET- CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, annesinin memleketi Rize’deki mitingi öncesinde Trabzon’da bir basın toplantısı düzenledi.

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İnce'nin gece konakladığı Zorlu Otel’deki toplantıda muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve gazeteciler davetli. İzmir Marşı’yla salona giren İnce büyük bir coşkuyla karşılandı. "Ülkemizi karanlıktan aydınlığa ulaştıracak Cumhurbaşkanı” anonsuyla kürsüye davet edilen İnce’nin mesajları şöyle:

Gönül köprüsü kurmaya çalışıyoruz. Hakkari Meydanı'nda İzmir Marşı eşliğinde Türk bayraklarıyla miting yaptık. Gönül köprüsü işte bu. Yapmak istediğimiz şey 81 milyonu barıştırmak. Barışacağız, büyüyeceğiz, bölüşeceğiz. Ama bölünmeyeceğiz! Adil paylaşacağız. Köprü tünel yapmak güzel ama kolay şeydir, ama gönül köprüsünü kurmak kolay değil. Bizim derdimiz bu. Bunu başaracağız, kimseyi ayırt etmeden. Akşener’e, Karamollaoğlu’na, Demirtaş’a ve Erdoğan’a gittim. 'Hayırlı olsun' demek için. 81 milyonu aynı yürek yapabilirsek işte o zaman Fransa kutsal dinimize laf edemez. Güçsüz Türkiye olursak herkes gelir bize şamar atar. Önce içeride iri ve diri olacağız. Edirne’den Hakkari'ye, Trabzon'a bugün de Rizeye.. Öyle büyük bir heyecan ve değişim isteği var ki.. Bu iş oldu, tamam!

Osmanlı matbaayı 250 sene geç aldı. 2011'de Almanya'da başlayan 4.0 endüstri devrimi başladı. Önümüzdeki 5 yılda bunu kavrayamazsak gelecek 100 yıl köle olacağız. Önümüzdeki 5 yıl içinde Türkiye'nin gençleri barışmazsa, geleceği okuyamazsa, 100 yıl geri kalacağız.

Bu ülkenin gençlerini her yıl 10 bin gencini yurtdışına göndereceğim. Atatürk'ün yaptığı gibi. O yıllarda bin kişiydi. Her yıl 10 bin kişi yapacağım ben. Kindar nesil değil uzman gençler yetiştireceğiz. Enerjimizi nükleerden değil doğamızdan güneşimizden kullanarak Türkiye'nin geleceğini temin edeceğiz.

ERDOĞAN'A MESAJ:

Damga vergisi var. Neye damga basıyorsunuz? Çocuk sınava giriyor 300-400 lira masraf ödüyor. Koca Türkiye bu sınavları bedava yapamıyorsa yazıklar olsun. Her eve iş, her aileye bir ev. Sloganımız bu.

Malvarlığımı açıkladım. Buyum var dedim. Önce sen zenginleşeceksin sonra ben sevgili vatandaş. Senden önce zenginleşirsem hesap sor. Her yıl açıklayacağım. Siyasetçi bunu yapmalı. Siyasetçilere utanma duygusunu yeniden hatırlatacağız.

Muharrem İnce, konuşmasının ardından, salondaki STK temsilcilerinden sorular almaya başladı.

İŞTE SORULAR VE İNCE'NİN VERDİĞİ YANITLAR

Soru: Erdoğan’ı yargılayacak mısın?

İnce'nin yanıtı: Hayır benim öyle görevim yok. Yargının görevi o. Ben bağımsız tarasız adil bir yargı düzeni kurarım. O da sonra beni yargılayabilir, Erdoğanı da…

Ben Cumhurbaşkanı olduğumda, bir toplantıya gittiğimde ayağa kalkmayan yargıçlar istiyorum. Çay toplayan düğme ilikleyen yargı istemiyorum.

Soru: CHP'nin oyu yüzde 25. Meral Hanım'ın oyu belli değil. O çok iddialı ikinci tura dair. İkinci tura o kalırsa ne düşünürsünüz, Destek verir misiniz?

İnce'nin yanıtı: Beni yardımcısı yaparsa olurum. Öyle bir kompleksim yok benim. Hiç düşünmeden beni yardımcısı yaparsa otobüsün üstüne binerim. Onunla karış karış memleketi gezerim otobüsün üstüne çıkıp ona oy isterim. Bu iş koltuk değil memleket meselesi. Ama ben öyle bir ekiple yöneteceğim ki bu ülkeyi önce demokrasi gelecek.

Soru: Erdoğan, “Bana oy verip AKP’ye oy vermeyenler münafık” demişti. Nasıl değerlendiriyorsunuz?

İnce’nin yanıtı: Münafıklık kafirlikten sonra ikinci sıradadır. Müslümanlar için tehlikelidir. O zaman benim yurttaşlara önerim şu. Münafık olacağınıza ona da oy vermeyin kurtulun.

Cumhurbaşkanlığı sisteminde yardımcılar da var. Yardımcılarınız belli mi ne zaman açıklayacaksınız?

Kafamdan geçen isimler var tabii ki. Ama şunu söyleyeyim. Öyle bir devasa hak verilmiş ki Cumhurbaşkanı'na. Kullanamam onları korkarım. Tek adam tek başına 81 milyonun bütçesini yapabilir. Böyle bir düzen olur mu? Referandumda 'evet' diyerek bu düzen o kişiye bu yetkiyi verdi. 'Yapmayın, etmeyin' dedim. Ben olduğumda bütçe hakkını tek başına kullanamam. Günahtır, vebali vardır. Meclis ile birlikte yapacağım. 600 vekil ile birlikte. Tayyip Erdoğan da tek başına yapmamalı ben de yapmamalıyım bütçeyi tek başıma. Tarihimizde hep Kanuni hep Fatih Sultan Mehmet yok. Deli İbrahim de var tarihimizde. Böyle bir yetki verilmez. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanı olduğumda bu tür yetkileri millete anlatacağım. Toplumu kucaklayacak şekilde, kimseyi ayırmadan çalışacağım.

AKP'’liler de bizim vatandaşımız. Onlardan intikam mı alacağız, yok öyle bir şey. Muhafazakar kardeşlerim, korkutuyorlar sizi. 'İnce seçilirse başörtüsüne el uzatır. Yahu benim kız kardeşim 40 yıldır başörtülü. İnsan kız kardeşinin başörtüsüne el uzatır mı?. İster sokakta tak, ister devlette, ister evinde tak. Nerede istersen tak. Siyasetin konusu değil bu artık.