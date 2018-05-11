Akşener o kampanyaya imza verdi

Sözcü- Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu, “Hayvan haklarını yok sayana oy yok'' kampanyası başlattı.
Bu kapsamda cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarından seçildikleri taktirde hayvan hakları ile ilgili yasa çalışması yapacağına dair taahhütnameye imza atmaları istendi. Meral Akşener İYİ Parti Genel Merkezi'nde hayvan hakları savunucusu 15 dernek ile federasyon temsilcisi ile bir araya geldi. Akşener, “Ağlarım şimdi” diyerek bildirgeye ilk imzayı attı ve yaralı bir kedi bulduğunu adını “Duman'' koyduğunu belirtti.