'Adil Öksüz'ü bulup iftira attıracaklar'

İYİ Parti'li Aydın, "İtirafçı olarak hem İYİ Parti'yi hem CHP içindeki bazı isimleri FETÖ'cü olarak suçlayıp bunu bir seçim kozu olarak kullanabilecekleri her yerde konuşuluyor." dedi.

Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’e konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, “AKP, 16 yıllık iktidarı boyunca ilk defa üç golü üst üste yiyerek seçim dönemini başlatmış oldu. İlk golü İYİ Parti'yi seçimlere sokmama stratejisi üzerine dayadı. Seçim kampanyasının başlangıcında ilk golü yedi” açıklamasında bulundu.

“AKP, ikinci golü, ‘Millet İttifakı'nın kurulmasıyla yedi” diyen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, “Tek kale maç yapmaya alışık olanlar önceden kurdukları ‘Cumhur İttifakı'yla her şeylerini hazırladılar. Muhalefetin bir araya gelemeyeceği düşüncesiyle bu adımı attılar. Millet ittifakıyla partilerin kendi menfaatlerini değil, ülke menfaatini düşünerek birliktelik sağlaması, büyük bir feraset ve fedakarlık örneği oldu. Kurulan ‘Millet İttifakı'yla, AKP, TBMM'de çoğunluk olma şansını kaybetti. Bu hamle zaten grogi durumda olan AKP iktidarına, indirilen bu darbe adeta nakavt etti” ifadelerini kullandı.

Koray Aydın, “üçüncü golü” ise “Bu haldeki iktidara, üçüncü golü de ‘Milletim isterse, tamam derim' diyen cumhurbaşkanına ‘tamam' diyerek sosyal medya organizasyonuyla 2 milyonu aşkın insan, paylaşımlarıyla hem dünya hem Türkiye rekorunu kırdı” diyerek açıkladı.

“ADİL ÖKSÜZ'Ü SEÇİME 15 GÜN KALA YAKALANMIŞ GİBİ GETİRİP…”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ayrıca çok çarpıcı bir 15 Temmuz darbe girişiminin kritik isimlerinden Adil Öksüz iddiasını gündeme taşıdı.

Koray Aydın, şunları anlattı:

“Son zamanların modası Olağanüstü Hal (OHAL) şartlarında seçime giden adeta bir üçüncü dünya ülkesiyiz. Vay halimize vay. Şimdi iktidar sahipleri zavallı gençleri içeriye alıp güya FETÖ'cülükten soruşturma yapıyor süsü vererek, yandaş medyalarında propaganda yapıyorlar. Delil yok. Hiçbir şey yok. Yazık oluyor o masum gençlere. Şimdi de yazılıp, çizilip konuşuluyor: FETÖ imamlarından Adil Öksüz, biliyorsunuz. Devlet tarafından yakalandı. Sonra meçhul bir şekilde serbest bırakıldı. Şimdi bunun ‘Devletin adamı' olduğu söyleniyor ve seçime 15 gün kala güya iktidar tarafından yeni yakalanıp getiriliyormuş gibi seçim malzemesi olarak kullanılacağı iddia ediliyor. Bu kişinin, itirafçı olarak hem İYİ Parti'yi hem CHP içindeki bazı isimleri FETÖ'cü olarak suçlayıp bunu bir seçim kozu olarak kullanabilecekleri her yerde konuşuluyor. ‘Abidik gubidik' işlerde bu iktidar çok uzman. Bunları okudukça, ne kadar aciz duruma düştüklerini görüyoruz. FETÖ'cü aramak için çok zahmete katlanmamalarını kendilerine öneriyorum. Bunun bir kolayı var. Genel Başkanımız söyledi: Bir ayna alacaklar, aynaya bakacaklar. Sağında, solunda, damatlarını, gelinlerini, eniştelerini görecekler. O yüzden de hiçbir şey yapamayacaklar. Çünkü AKP, parti olarak FETÖ'nün kalkıştığı 15 Temmuz darbe girişiminin işbirlikçisi ve suç ortağıdır. Seçimden sonra esas hesabı verecek onlardır. 15 Temmuz'da kaybettiğimiz 250 şehidimizin vebali onların omuzundadır.”