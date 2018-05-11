YSK'dan mühürsüz zarf düzenlemesi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) son düzenlemelerinde, 16 Nisan referandumunda tartışma yaratan mühürsüz zarfların geçerli sayılmasına ilişkin de önemli bir karar verdi.

Hürriyet'in aktardığına göre YSK, sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen, 'Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu' filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarfların geçerli sayılmasını istedi.

24 Haziran'daki seçimlerde üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılmayan zarflar da seçimde geçerli sayılacak.