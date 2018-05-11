CHP İzmir Gençlik: Söz veriyoruz, bir tek oy çaldırmayacağız

Seçim günü her okulda iki CHP'li gencin bulunacağını belirten Uyan, "Bir tane oy çaldırmayacağımızın sözünü veriyoruz" dedi.

24 Haziran’da oy kullanacak seçmenlerin yüzde 7’sini gençler oluşturuyor. Öğrenci ve genç nüfusun yoğun olduğu İzmir’de gençlerin vereceği oylar sonuçlarda belirleyici olacak.

Duvar'dan Nuray Pehlivan, CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Ozan Uyan ile seçim hazırlıklarını, oy hedeflerini ve seçim güvenliği için yapacakları çalışmaları konuştu.

Söyleşi şöyle:

CHP gençlik kolları olarak nasıl bir seçim çalışması yürütmeyi düşünüyorsunuz?

Seçimlere hazırız. İlçe örgütlerimiz, ilde kurduğumuz komisyonlarımız ile birlikte 25 Haziran şafağında umut dolu bir Türkiye’ye uyanmak için mücadele edeceğiz. İzmir’de girilmedik ev, sokak kalmayacak. Emin olabilirsiniz ki İzmir gençlik örgütleri İzmir’in dağlarında bir kez daha çiçekler açtıracaktır. Önceliğimiz 18 yaşına girip ilk oyunu kullanacak genç kardeşlerimiz olacak. Ardından 16 yıldır şaka gibi yönettikleri ülkemizde en çok zararı görenlerden üniversite öğrencileri ve bu ülkenin özelleştirme politikalarıyla istihdam problemi yaşayan işsiz kardeşlerimizle ekonomi politikalarımızı paylaşacağız. Emin olun ki CHP iktidarında hiç kimse yatağa aç girmeyecektir.

‘İZMİR MUHARREM BEY İÇİN MİHENK TAŞI OLACAK’

Bir önceki genel seçimleri ve ülkenin içinde bulunduğu siyasi atmosferi göz önüne aldığınızda oy hedefiniz nedir?

İzmir geçen sefer olduğu gibi seçimlere damgasını vuracaktır. Bir oy oranı belirtmek doğru olmaz ama Muharrem Bey’in Cumhurbaşkanlığına giden yolda İzmir mihenk taşı olacaktır.

CHP, İyi Parti’nin seçimlere girebilmesi için 15 milletvekili verdi. Sonrasında da Akşener, Karamollaoğlu ve Perinçek7in cumhurbaşkanlığı adaylı için imza verilmesi çağrısında bulundu. Sizin çalışmalarınız sırasında da bu tür jestler olacak mı, yerelde de ittifak olduğunuz partilerle ortak kampanyalar yürütecek misiniz?

Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşun ve kurtuluşun partisidir. Ülkemizin bütün demokrasi devrimlerinde partimizin payı vardır. İlk olarak Cumhuriyeti kuran ardından çoklu demokrasiyi ülkemize getiren partidir. Bizim geleneklerimizde demokrasi vardır. Top sesleri Ankara’dan duyulurken bile Meclis’i kapatmayan bir geleneğe sahibiz. O sebeple genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha demokrasi dersi vermiştir. Baskıcı ve tek adam rejiminde kullanılan yöntemlere karşı genel başkanımız kumpası bozmuştur. İzmir yereline gelince kampanya ile ilgili henüz bir karar almadık. Önümüzdeki günlerde net bir karar ortaya çıkar. Ama şunu eklemek isterim ki CHP, 90 yıllık bir partidir ve tek başına da bu seçim politikalarını yürütmesini bilir.

‘BIÇAK KEMİKTE’ TÜRKİYE’Yİ ANLATAN CÜMLEDİR’

Yerelde kullanacağınız kampanya sloganınız var mı? Özel kampanya stratejileriniz olacak mı?

Yerele özel tabi ki sloganlarımız var. İl örgütümüz, ilk defa 1 Mayıs’a bir motto ile girdi. ‘Bıçak kemikte’ Türkiye’yi anlatan cümledir. Bu sebeple 1 Mayıs’ta binlerce genç ile girdiğimiz alanda ve İzmir’imizin her sokağında ‘Bıçak kemikte’ sloganıyla çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz.

Yerele özel çalışmalarımızda ise belediyelerin yaptığı yatırımlar var. Bunlar zaten iktidara giden kapının yöntemleri. Belediyelerde biz bunu alt düzeyde yapıyoruz, ülkede de üst düzeyde yapacağız. Yani yerelde yaptığımız güzel şeyler, diğerlerinin teminatı olacak.

Bir tarafta eğitim alamadığı için vasıfsız olarak nitelendirebileceğimiz, diğer tarafta üniversite eğitimi almış, iş bulamayan, ataması yapılmayan bir genç nesil var. Bu çelişik durum gençler için Türkiye’deki en temel sorunlardan biri. İşsizlik ve eğitim sorunlarının çözümüne dair bu gençlere neler vaat ediyorsunuz? Nasıl bir gelecek kurgunuz var?

Bizim iki önceliğimiz var: Eğitim ve istihdam. CHP iktidarında, öncelikli olarak kurulan fabrikalar ve işletmeler ile istihdam problemini çözeceğiz. Ardından ise yıllardır yap-boz’a çevirdikleri eğitim sistemimizi ülkemize yakışır çağdaş, münhasır medeniyetler seviyesine yükselteceğiz. Genel başkanımızın dediği gibi; 4 yılda bu ülkede tek bir üniversite öğrencisinin yurt sorunu kalmayacak. Bu konudaki çalışmalarımıza daha detaylı olarak seçim bildirgemizde yer vereceğiz.



‘BİR TANE OY ÇALDIRMAYACAĞIMIZIN SÖZÜNÜ VERİYORUZ’

Gezi’de çok yaratıcı olarak gördüğümüz gençler neden aynı yaratıcı durumu siyasi platformlarda yansıtamıyor? Siyasi partilerin bu konuda bir eksikliği olduğunu düşünüyor musunuz?

Evet, siyasi partilerin bu gençlerin ilgisini çekecek bir düzlemde olmadığı doğru ancak partimiz bunların dışındadır. Son tüzük kurultayımızda yüzde 20 gençlik kotası, gençlere ne kadar değer verdiğimizin bir göstergesidir. Ancak ben gençlerin politize olmadığı görüşünüze katılmıyorum. Çünkü apolitik gençler dedikleri gezi de bir umut yarattılar. Biz de gezi gençliği olmakla gurur duyuyoruz. Bu yaratıcılık CHP’ni iktidar yapacaktır. Çünkü biz kindar nesil olmadık olmayacağız!



Son yapılan yasal düzenlemelerle seçim güvenliğine ilişkin soru işaretleri iyice arttı. Seçmenleri sandığa çağırırken, onların oylarını nasıl koruyacaksınız, Seçmeni sandığa gitmeye ikna etmek için geçmişi ve yeni yasayı göz önüne alarak neler söylemek istersiniz?

Öncelikli olarak İzmir’den bahsedeyim. Her okulda en az 2 genç arkadaşımız sorumlu olacak. İlerleyen dönemlerde daha detaylı açıklayacağımız bir proje hazırladık. Şu kadarını söyleyebilirim ki kamunun bütün güçlerini kullanacaklarına emin olduğumuz iktidar partisine gençlerin yüreği ile bir tane oy çaldırmayacağımızın sözünü veriyoruz. Kazanamadıkları seçimleri hile ile kazananlar ve kazanmaya çalışanlar çok iyi bilsinler ki umut hırsızlık ile çalınamaz. Mücadele yürekle olur. İzmir’de yürekli Cumhuriyet Halk Partisi gençlik örgütleri vardır. Bir tane oy bile bizim namusumuzdur. 16 yıldır korku ve kaos ile yönettikleri ülkemize huzuru CHP’nin emekçi genç yürekleri getirecektir.