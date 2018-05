AKP'den aday adaylarına tavsiye

Nergis Demirkaya/ GazeteDuvar- Adayların bastıracağı kartvizitin kağıt kalitesinden yazıların renk tonlarına, broşürlerin boyutundan broşürde kullanılacak logo, ikon, slogan ve aday görselinin yerlerine kadar tüm detayların tek tek anlatıldığı kılavuzda ‘Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ imzasıyla bir de mesaj yayınlandı.

Erdoğan mesajında aday belirleme sürecinin başarıyla tamamlanması ve en iyi sonucun alınabilmesi için, aday adaylarının uyması gereken bazı kurallar olduğunu belirterek bu kuralların başında AK Parti kurumsal kimliğinin muhafaza edilmesi geldiğini ifade etti.

Kılavuzda Siyasi Partilerde Aday Adaylığı, AK Parti Tüzüğü, Milletvekili Seçimlerinde Adaylık İşlemleri, aday adaylarının çalışmalarında dikkat edeceği hususlar ve partinin kurumsal sembolleri ile bu sembollerin kullanım biçimlerine yer verildiğini belirten Erdoğan’ın mesajında, “AK Parti Kurumsal Kimliğine, Parti Programına, Parti Tüzüğüne ve Siyasal Partiler Kanunu’na aykırı davranışlar karşısında, partimiz taviz vermeyecek ve sorumluluk kabul etmeyecektir” denildi.

Aday adaylarının uyması gereken kurallar, uyarı ve tavsiyelerin yer aldığı “İletişim stratejisi” bölümünde şu ifadeler dikkat çekti:

DÜZENLİ DİSİPLİNLİ PARTİ GÖRÜNTÜSÜ: Aday adaylığı süresince kullanılacak slogan ve metinlerden oluşan materyallerin çerçevesi dışına çıkılmayacak. Bütün dokümanlar, renk uyumu, yazı karakteri ve ebat açısından birbiriyle uyumlu olacak. Farklı renk ve yazı karakterlerinden oluşan dokümanlar basılıp dağıtılmayacak. Materyallerin estetik düzey ve algılanabilirliğinin yüksek olması, aday adaylarının imajına olumlu katkı sağlayacağı gibi, hedef kitlenin de partiyi “düzenli, disiplinli” bir parti olarak algılamasını mümkün kılacak.

GÜLER YÜZLÜ OLUN, TARTIŞMAYA GİRMEYİN: Aday adaylarının seçim sürecinde üzerinde durması gereken en önemli konulardan biri, güler yüzlü olmak ve tartışmaya girmemektir. İnsan ilişkilerinde samimiyet, içtenlik, yapmacık olmayan sıcak tavırlar her zaman olumlu sonuçlar verir. Her insanı tanımak için önce onu dinlemek gerekir ve her insan aşağılanmaksızın görüşünü açıklayabilme hakkına sahip olmalıdır. Zedeleyici, suçlayıcı olmadan anlaşmaya, uzlaşmaya çalışmak, görüş ayrılıklarını yapıcı bir şekilde belirtmek, kimseyi utanç duyacağı bir duruma sokmamak gerekir. Başkalarının saygı duyduğu, değer verdiği düşünceleri, inanışları olduğu göz önünde tutulmalı, bize ters olan düşünceler karşısında esnek ve hoşgörülü davranılmalıdır. İtici hareketlerden uzak durulmalı, karşı tarafa karşı tahammüllü olunmalıdır. Yeni fikir ve önerilere rahat, telaşsız ve sakin bir şekilde açık olunmalıdır. Görüşlere katılmamak ayrı, yanlış ilan etmek ayrıdır. Ben biliyorum havası uyandırılmamalı, aşırılığa kaçmadan ölçülü davranılmalıdır. İnsanların ne olmalarını istememiz değil, ne olduklarını bilmemiz önemlidir. Karşımızdaki insanlara yakınlaşabilmemizin yolu, onların hayatının bir parçası olduğumuzu sergilemekten geçer. Bunu hissetmelerini sağlayacak şey içtenlik ve samimiyettir.

ADAYLIK AKIL ÖĞRETEN BİR DİLLE YAPILMAZ: Bizi hedeflediklerimize ulaştıracak strateji ve taktiklerimizi açıklıkla sunacak yetkinlikte olmadığımız takdirde insanlar adaylara güven duymayacaktır. Adaylık, insanlara hükmeden ya da akıl öğreten bir dil kurarak yapılamaz. Karşımızdaki insanlara yakınlaşabilmemizin yolu, onların hayatının bir parçası olduğumuzu sergilemekten geçer. Bunu hissetmelerini sağlayacak şey içtenlik ve samimiyettir.

DOĞAL VE İÇTEN TEBESSÜM: Asık bir surat ya da öfkeli bir ifade ile karşı karşıya geldiğimizde tepkimiz yaklaşmak yerine kaçınmak olmalıdır. Adayların umut kaynağı olabilmesinin yolu doğal bir gülümserlik taşımasıdır ki; insanlara umut verebilsin. Varlığımızı hissettiren bir el sıkma ya da şefkatle omzumuza dokunan bir el kadar bize iyi gelen pek az şey bulunmaktadır. Adaylar her fırsatta olumlu duygular yaratacak bir teması yakalamalıdır.



İMKANSIZ VAATLERDEN UZAK DURMAK: İnsanlar sorunlarının farkında oldukları gibi çözümlere dair bir takım sezgilere de sahiptirler. Küçük bir çocuğa dahi yapılmaması gereken bir biçimde onlara öğretmenlik yapmaya soyunmak onların bizimle olan alışveriş imkanını kısa sürede tüketecektir.

Adaylar, sundukları vaatlerde, kendi bölgelerinin sorunlarını dile getirmeli ve sorunların çözümüne ilişkin vaatlerde bulunmalıdır. Gerçekleşmesi imkansız olan vaatler ile insanları yanlış bilgilendirmemelidir.

TEMİZ, BAKIMLI, YERİNE VE GEREĞİNE GÖRE GİYİNMEK: Adaylar, katılacağı programa göre kıyafet belirlemelidir. Adaylar yaptıkları konuşmalarda, katıldıkları konuşma ve sohbetlerde bulundukları bölgenin görgü kurallarına uygun davranmalıdır. Samimi bir tavır ve imaj oluşturmak için bulundukları bölgenin geleneklerine uygun davranış ve hareketler sergilenmesi gerektiğini unutmamalıdır.