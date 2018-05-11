Gümrük kapılarında oy verme işlemi 7 Haziran’da başlayacak

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 9 Mayıs tarihli "Gümrük Kapılarında Görev Yapacak Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulları ve Sandık Kurullarının Görev ve Yetkileri ile Gümrük Kapılarındaki Oy Verme İşlemleri"ne ilişkin genelgesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, gümrük kapılarında oy verme işlemi, 7 Haziran Perşembe günü saat 08.00'de başlayacak ve 24 Haziran Pazar günü saat 17.00'ye kadar, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda 30 Haziran Cumartesi günü saat 08.00'de başlayacak ve 8 Temmuz Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Gümrük kapılarında sadece Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı seçmenler oy kullanabilecek.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, 7 Haziran Perşembe günü başlayacak oy verme işleminde, özel imal ettirilmiş ve "Yüksek Seçim Kurulu" filigranı bulunan beyaz renkteki birleşik oy pusulalarıyla, ön yüzünün sol üst köşesinde YSK amblemi yer alacak şekilde hazırlanan filigranlı sarı renkteki zarflar ile "Tercih" ve "Evet" mührü kullanılacak.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması ve referandum şeklinde yapılması halinde ise ön yüzünün sol üst köşesinde "Yüksek Seçim Kurulu" filigranlı sarı renkteki zarf, beyaz zemin üzerine "Evet", kahverengi zemin üzerine "Hayır" ibarelerinin bulunduğu birleşik oy pusulası ile "Tercih" mührü kullanılacak.

Gümrük kapılarında görev yapacak kurullar, sandık kurulları, sandık kurullarında görev alamayacaklar, oy torbaları ulaştırma komisyonunun oluşumu ve görevlerine ilişkin esaslar da genelgede yer aldı.

Sandık çevresinde düzenin sağlanması ve yasaklar, oy verme araçları ve tesliminin de belirlendiği genelgede, oy verme yeri ve zamanı, oy verme yeterliğinin tespiti ile engellilerin oy kullanması, yazma bilmeyen seçmenlerin oy kullanmalarına ilişkin ayrıntılarda bulunuyor.

GEÇERLİ OLMAYAN ZARFLAR

Torbaların açılması, zarfların sayımı ve geçerli olmayan zarflara ilişkin söz konusu genelgede şu bilgilere yer verildi:

"Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, 'Yüksek Seçim Kurulu' filigranı olmayan kağıttan imal edilmiş, Yüksek Seçim Kurulu amblemi olmayan, üzerinde geçici gümrük kapısı seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan, tamamı yırtılmış, üzerinde geçici gümrük kapısı seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan, zarflar geçersiz sayılır.

Ancak, üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen YSK filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılır."

Genelgeye göre, itiraza uğrayan zarflar ile itiraza uğramadan geçersiz sayılan zarflar, seçim kurulu başkanınca bir kenara ayrılacak.

Geçici gümrük kapısı seçim kurulu, bütün zarfları kontrol ettikten sonra itiraza uğrayan zarfları inceleyerek, geçerli veya geçersiz sayılması yönünde kararını verecek. Sandıktan çıkan geçerli ve geçersiz oy zarflarının toplam sayısı sandık sonuç tutanağının ilgili yerine işlenecek.

Geçersiz zarflar paketlenecek ve paketin üzeri mühürlenerek zarf sayısı yazılacak. Bu işlemler yapıldıktan sonra o sandıktan çıkan geçerli ve geçersiz zarfların toplam sayısı ile oy kullanan seçmen sayısı karşılaştırılacak. Eğer zarf sayısı, oy kullanan seçmen sayısına eşit veya eksik ise başkaca bir işlem yapılmayacak.

Zarf sayısı, oy kullanan seçmen sayısından fazla ise eşitliği sağlamak için önce geçersiz zarf sayısı düşürülecek, geçersiz zarf sayısının düşülmesi halinde de eşitlik sağlanamıyorsa, geçici gümrük kapısı seçim kurulu başkanı geçerli zarflar arasından, eşitliği sağlayacak sayıda zarfı gelişi güzel çekecek ve bu zarflar açılmadan yakılarak imha edilecek.

GEÇERLİ VE GEÇERSİZ SAYILACAK OYLAR

Geçerli ve geçersiz sayılacak oylara ilişkin maddeye göre, sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunmayan, arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan, hiçbir yerine "Tercih" veya "Evet" mührü basılmamış olan birleşik oy pusulaları geçerli olmayacak.

Ayrıca birden fazla cumhurbaşkanı adayına, aynı ittifak içinde yer almayan birden fazla siyasi partiye veya birden fazla ittifaka ayrılan alanlara "Tercih" veya "Evet" mührü basılmış olan, birden fazla cumhurbaşkanı adayına, aynı ittifak içinde yer almayan birden fazla siyasi partiye veya birden fazla ittifaka ayrılan alana taşmış "Tercih" veya "Evet" mührü bulunan, bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış olan, üzerine "Tercih" veya "Evet" mührü dışında veya "Tercih" veya "Evet" mührü yerine herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış olan, üzerinde yer alan cumhurbaşkanı adaylarına, siyasi partilere ve ittifaklara ait bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş olan, üzerinde yer alan matbu yazıların dışında yazılar veya harfler veya sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş olan birleşik oy pusulaları da geçerli olmayacak.

OY PUSULALARINI GEÇERSİZ KILMAYACAK DURUMLAR

Oy pusulalarını geçersiz kılmayacak durumlara ilişkin ise şunlar kaydedildi:

"Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında yırtılması, bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazaen yırtılması, herhangi bir şekilde lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılamaması, birleşik oy pusulasının katlanarak zarfa konulması sebebiyle "Tercih" veya "Evet" mührüyle oy pusulasının arkasına basılan sandık kurulu mühür izinin oy pusulasının diğer kısımlarına geçmesi, bir cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti veya ittifak alanına basılan "Tercih" veya "Evet" mührünün alanları ayıran çizgili bölgeye taşmış olması, başka bir cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti veya ittifak alanına taşmamak kaydıyla cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti veya ittifak alanına birden çok "Tercih" veya "Evet" mührü basılması, yetkili seçim kurullarınca gönderilen ve Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunan oy pusulalarının arkasının sandık kurullarının ihmaliyle mühürlenmemiş olması, zarftan çıkan oy pusulalarında bir seçim türüne ait olanının geçersiz olması diğerinin geçersiz sayılmasını gerektirmez."

Oyların sayım ve dökümüne göre, önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Geçersiz sayılan veya geçerli olmasına rağmen hesaba katılmaması gereken oy pusulaları ile geçerli olup olmadığı veya hesaba katılıp katılmaması yönünden tereddüt edilen veya itiraza uğrayan oy pusulaları, sayım ve döküm cetveline işlenmeksizin ayrılacak ve sandık kurulu başkanı tarafından muhafaza altına alınacak.