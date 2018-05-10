İnce: Yeni düzenden Erdoğan da mutlu olacak

Osman ŞİŞKO-Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA) - İnce "Hiçbir kimseyi ayırmayacağız. Türkiye’de hukukun üstünlüğü, evrensel kurallar, bağımsız mahkemeler bunları kuracağız. AK Parti'li kardeşlerimizde bu hukuka sığınacak, adalete sığınacak. Onlar da bizim kardeşimiz fark etmez. Sayın Erdoğan da mutlu olacak bu Türkiye'nin yeni düzeninden. O da emekli bir Cumhurbaşkanı olarak mutlu olacak" dedi.

CHP Cumhurbaşkanı adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, bugün saat 19.00'da özel uçakla Trabzon’a geldi. İnce, Trabzon Havalimanı'nda çok sayıda partili ve vatandaşlar tarafından '1919’da Mustafa Kemal Atatürk’e kalp gücü veren Trabzonlular 2018'de seninle birlikte’ şeklinde yazılı pankart ile karşıladı. Havalimanı çıkışında da yoğun ilgiyle karşılaşan İnce, burada bir konuşma yaparak partililere seslendi.

'HİÇBİR KİMSEYİ AYIRMAYACAĞIZ'

Ülkeye huzur getireceklerini belirten İnce, "Türkiye'nin Edirne'den Hakkari'ye Trabzon'dan Antalya'ya dört bir tarafını saracağız. Bu ülkeyi normalleştireceğiz bu ülkeyi barıştıracağız bu ülkeye huzur getireceğiz. Huzur olacak inşallah. Bir Suriyeli diyor ki, internette çok gezen bir video: 'Suriye'de Kürtler Arapları beğenmezdi, Araplar Kürtleri beğenmezdi, Sünniler Alevileri beğenmezdi, Aleviler Sünnileri beğenmezdi. Herkes birbirine çamur atardı. İyi geçinemezdik. Sonunda diyor bir baktık ki Gaziantep çöplüğünde buluştuk. Biz başka bir ülkenin çöplüğünde buluşmak istemiyoruz'. 81 milyon barışacağız. Sayın Karamollaoğlu’ndan randevu istedim gittim görüştüm başarılar diledim. Sayın Akşener ile görüştüm başarılar diledim. Sayın Demirtaş'a gittim görüştüm başarılar diledim. Sayın Erdoğan ile görüştüm başarılar diledim. Sayın Perincek daha imzasını toplamamıştı Ankara'ya döndüğümde ona da başarılar diyeceğim. Hiçbir kimseyi ayırmayacağız. Türkiye’de hukukun üstünlüğü, evrensel kurallar, Bağımsız mahkemeler bunları kuracağız. AK Parti'li kardeşlerimizde bu hukuka sığınacak Adalete sığınacak. Onlar da bizim kardeşimiz fark etmez. Sayın Erdoğan da mutlu olacak bu Türkiye'nin yeni düzeninden. O da emekli bir Cumhurbaşkanı olarak mutlu olacak. Gönül rahatlığıyla huzur içinde gelecek Rize'ye evinde dinlenecek. O da dinlenecek. AK Parti'li vatandaşlarım da bundan hoşlanacak, onlarında hoşuna gidecek" dedi.

'EKONOMİMİZ CANLANACAK'

Türkiye'de ekonomiyi canlandıracaklarını kaydeden İnce şöyle konuştu:

"Herkesi kucaklayan önce içerde birlik olacak. 81 milyon aynı yöne bakacak. Bunu yaptığımızda Fransa bizim kutsal kitabımıza hakaret edemeyecek. O zaman biz bir olduk mu, iri olduk mu, diri olduk mu güçlü bir Türkiye Fransa'ya haddini bildirecek. Bunu başarabiliriz. Bunu 1919'da Mustafa Kemal Atatürk nasıl başardı ise bizde başarabiliriz. Ne diyordu Gazi: ‘Ordu yoksa kurulur, para yoksa bulunur, silah yoksa alınır' Aynı şekilde biz bu Cumhuriyeti yeniden temellerine oturtacağız. Başı dik, onurlu bir dış politika ile. Güvenli yurttaşlar, can güvenliği olan mal güvenliği olan. Mahkemeleri bağımsız olan Türkiye'de hukuka yargıya dış dünya inandığı zaman yabancı yatırımcı gelecek. Ekonomimiz canlanacak. '3 b kuralı' diyorum. Birincisi barışacağız. 81 milyon barışacak. İkincisi büyüyeceğiz; ekonomimiz büyüyecek. Üçüncüsü bölüşeceğiz; Adil paylaşacağız, bölüşeceğiz. Gelir adaletsizliğinin böyle olduğu bir ülkede barış olmaz. Milyonlarına milyonlar katanlar var, ekmeğe muhtaç olanlar var. Herkesin bir evi, her evin bir maaş olacak. Bunu yapacağız"

ŞEHİT AİLESİNE TAZİYEDE BULUNDU

Konuşmasının ardından havalimanından ayrılan İnce, beraberindeki CHP Trabzon Milletvekili Av. Haluk Pekşen ve partililerle birlikte Şırnak'ta şehit olan polis memuru Soner Yıldırım'ın babası Muhammet Yıldırım'ı Soğuksu Mahallesi'ndeki evini ziyaret ederek, taziyede bulundu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye, konaklayacağı otelde de partiler tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Kutlamada, İnce ve partililer üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan pastayı kesti.