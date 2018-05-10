Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara meydanlara indi

21 Eylül 2015 tarihinde yaşanan bir yangın neticesinde kullanılamaz duruma gelen İhsaniye Mahallesi Camii, 21 Ekim 2016 tarihinde temeli atılarak Çatalca Belediyesi tarafından 18 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak gerçekleştirilen açılış töreni ile ibadete açıldı.

Açılış Törenine; Çatalca Garnizon Komutanı İkmal Albay Abdulvahap Bozkurt, Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara, Çatalca İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Kadir Duvan, CHP Çatalca İlçe Başkanı Halil Gök, İYİ Parti Çatalca İlçe Başkanı Niyazi Uyar, İlçe Müftüsü Mehmet Çelebi, Çatalca Belediyesi Meclis Üyeleri, Çatalca Belediyesi Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, Daire Müdürleri, Mahalle Muhtarları, Çatalca Muharip Gaziler Derneği, Sivil Toplum Kuruluşları, basın mensupları, mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan törende İhsaniye Mahallesi Muhtarı Emin Çelik bir konuşma yaparak, camiinin yapılmasında başta Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum

Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara ise konuşmasını vatandaşların yoğun alkışları arasında gerçekleştirdi. Konuşmasına, açılış törenine katılım gösteren konuklara hoş geldiniz diyerek başlayan Başkan Cem Kara, sözlerinde, “Çok Saygıdeğer Garnizon Komutanım, Çok Değerli Daire Müdürlerim, Sayın Müftüm, Mahallelerimizin Çok Saygıdeğer Muhtarları, Gaziler Derneğimiz, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın Saygıdeğer Önderleri, basınımızın değerli temsilcileri, İhsaniye Mahallemizin elleri öpülesi kadınları, analarımız, bacılarımız, genç kızlarımız, çok değerli büyüklerimiz ihtiyarlarımız, gençlerimiz, hepinizi bu özel ve mutlu günde sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yağan yağmura rağmen bu güzel işte, bizleri yalnız bırakmadınız. Bize büyük bir moral verdiniz, büyük bir güç verdiniz. Her birinize Çatalca Belediye Başkanı ve çalışanları olarak ayrı ayrı teşekkürlerimi arz ediyorum, iyi ki varsınız, iyi ki bizlerle birliktesiniz” ifadelerine yer verdi.

Bu büyük yüreğimiz sayesinde camimizi açıyoruz

Başkan Kara konuşmasının devamında, küçük bütçeli bir belediye olarak okul, camii gibi yapmanın kolay olmadığını ama önemli olanın yürek büyüklüğü olduğunu belirterek bu yürek sayesinde bu hizmetlerin yapıldığını ifade etti. Başkan Kara, “ İhsaniye Camiimiz hepinizce malum, bir gece yarısı elektrik kontağından yanarak büyük hasar gördü. Kullanma şansı maalesef yoktu. Uzun bir süre cami bu şekliyle kaldı. Baltık ki görev Çatalca Belediyesi olarak bize düşüyor, kamulaştırma işlemlerine başlayarak ve camiyi projelendirerek, 2016 yılında, Ekim ayında yine burada, bu alanda hep birlikte temelini attık. Bu temel atma töreninden bu zamana yaklaşık 18 aylık bir süre geçti. Çatalca Belediyesi, İstanbul’un en küçük bütçeli ama hizmet ağı en büyük olan belediyelerinden bir tanesi. Bizim için 2017 yılında Büyükçekmece Belediyesi ile birlikte Akalan’a bir okul hediye edebilmek, bundan 6 ay ya da 1 yıl sonra İhsaniye Mahallesi’nde bir camiyi tamamlayabilmek çok kolay işler değil. 1115,5 kilometre karelik alanda, Hallaçlı’ya, Yalıköy’e kadar hizmet götürmek, günlük işleri yapmak durumundasınız. Belki bütçemiz küçük ama yüreğimiz büyük. Bu yürek sayesinde bu camimize 2 milyon lira para harcayarak bugün, Ramazan’ın bir hafta öncesi, hep birlikte açılışını yapıyoruz” dedi.

Bu cami hepimizin eseridir

Konuşmasında caminin yapımında katkıları olan vatandaşlara teşekkür eden Başkan Kara sözlerini şu şekilde sürdürdü;

“Camiinin %75’i Çatalca Belediyemizin imkânları ile yapılmış geriye kalan %25’lik katkıyı da bağışçılarımız, hayırseverlerimiz, bu köyde bu mahallede yaşayanlarımız, ticaret yapan, sanayi ile uğraşan insanlarımız ve esnafımız katkı sunmuştur. Bu caminin temeline bir demir koyan, bu camiye bir tuğla koyan bizim için kıymetlidir. Bütün bağışçılarımıza, hayırseverlere, yardımseverlere katkılarından dolayı huzurlarınızda şahsım adına çok teşekkür ediyorum, sağ olsunlar, var olsunlar.

Çok değerli Kaymakamımıza huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. Caminin yapılmasında, her adımında, çok değerli kaymakamımız katkılarını sunmuş, manevi desteklerini esirgememiştir. Müftümüze teşekkür ediyorum. Caminin her aşamasında, herhangi bir yanlışlık, aksaklık, eksiklik olmaması için elinden gelen bütün katkıyı sunmuştur. Köyümüzün değerli Muhtarına çok teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeksizin personelimizin, başkan yardımcılarımızın, çalışanlarımızın yanında olmuştur. Bu cami hepimizin, bütün İhsaniye köy halkının, bütün Çatalca’nın eseridir, hayırlı olsun uğurlu olsun.”

İhsaniye Camimiz yerli ve millidir

İhsaniye Caminin tamamen Çatalca Belediyesi Birim Müdürlerinin çalışmalarıyla ortaya çıktığına vurgu yapan Başkan Cem Kara bu nedenle İhsaniye Camimiz yerli ve millidir dedi. Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara, “Son günlerde bu ülkede yerli ve milli lafı çok kullanılıyor. Eğer yerli ve milli arıyorsanız işte İhsaniye Camii, yüzde yüz yerlidir, yüzde yüz millidir. Bunu niye söylüyorum, bütün bu caminin istimlakında, kamulaştırılmasında, projelendirilmesinde Çatalca Belediyesi’nin birim müdürleri ve personelleri görev yapmış, bütün proje ve eser tamamen onlara aittir, dışardan hiçbir katkı alınmamıştır. Çalışan arkadaşlarıma da huzurlarınızda teşekkür ediyorum ve onları da buraya davet etmek istiyorum. Emlak İstimlak ve Hukuk Müdürümüz, caminin projelendirilmesinde katkı sunan Plan Proje Müdürümüz, İmar ve Şehircilik Müdürümüz, bu müdürlüklerden sorumlu olan Başkan Yardımcısı arkadaşımız Erhan Bey, yine caminin her aşamasında katkı sunan Fen İşleri Müdürümüz, Çanakça Camii’nden tecrübesi olan ve o tecrübelerini buraya da aktaran Başkan Yardımcısı arkadaşımız Ayhan Tutun, İhsaniye Mahallesi’nden sorumlu olan aynı zamanda caminin bütün sorumluluğunu üstlenen Başkan Yardımcımız Dursun Bey ve tabii ki biz 450 kişilik bir aileyiz bütün arkadaşlarımızın katkıları olmuştur, ama onların katkıları çok daha fazladır. Hepsini kutluyorum, tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu cami ile daha büyük projeleri yapabileceklerine kendileri de inanmışlardır, kendilerini bu konuda gerçekten takdir ediyorum” dedi.

Ramazan ayı barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirsin

Konuşmasının sonunda açılışa katılan konuklara tekrar teşekkürlerini sunan Başkan Kara, ”Çok Değerli Garnizon Komutanım, Çok Saygıdeğer Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanım, Çok Değerli İYİ Parti İlçe Başkanım, Çok Değerli Çatalca Belediyesinin Meclis Üyesi arkadaşlarım, konuşmalarıma son verirken bugün sizlerde burada bizleri yalnız bırakmadınız, bizlere destek oldunuz, güç verdiniz, moral verdiniz. Şimdiden önümüzdeki hafta bugünden itibaren idrak edeceğimiz Ramazan ayını kutluyorum. Ramazan ayının İhsaniye’mize, Çatalca’mıza, İstanbul’umuza, Türkiye’mize, tüm İslam Âlemine, barış getirmesini, huzur getirmesini, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. İnşallah hep birlikte nice Ramazanlar ve sonrasında idrak edeceğimiz bayramlarda buluşmak dilek ve umudumla, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Açılış programı Çatalca İlçe Müftüsü Mehmet Çelebi’nin okuduğu dualar ve hayırlı uğurlu olsun dilekleri ile camiinin açılışının gerçekleştirilmesi ve ardından Kur’an Tilaveti okunması ile devam etti.

Program davetlilere Çatalca Belediyesi tarafından yapılan ikramlarla son buldu.