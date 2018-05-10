10 Mayıs 2018 16:36

İşte Muharrem İnce'nin mal varlığı

İşte Muharrem İnce'nin mal varlığı
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Hakkari'de yaptığı mitingte mal varlığını paylaştı.
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Muharrem İnce'nin Hakkari mitinginden kareler

Muharrem İnce'nin Hakkari mitinginden kareler

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GERÇEK GÜNDEM - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Hakkari'de yaptığı mitingte mal varlığını paylaştı.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Hakkari'de düzenlediği mitingde mal beyanını basın mensuplarıyla paylaşarak "Evim kira değil. Babamızdan üç beş mülkümüz var. 5 yıl sonra tekrar paylaşacağım. Siz zenginleşmeden ben zenginleşmeyeceğim. Ülkemiz kötü yönetildiği için, soyulduğu için ne yazık ki insanlarımız fakir. Otobüs yolcuların istediği yere gitmelidir. Şoför Erdoğan kendi istediğini yapıyor. Şoförü değiştireceğiz" dedi.

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İŞTE MUHARREM İNCE'NİN MAL VARLIĞI:


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