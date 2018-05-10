İşte Muharrem İnce'nin mal varlığı

GERÇEK GÜNDEM - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Hakkari'de yaptığı mitingte mal varlığını paylaştı.



CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Hakkari'de düzenlediği mitingde mal beyanını basın mensuplarıyla paylaşarak "Evim kira değil. Babamızdan üç beş mülkümüz var. 5 yıl sonra tekrar paylaşacağım. Siz zenginleşmeden ben zenginleşmeyeceğim. Ülkemiz kötü yönetildiği için, soyulduğu için ne yazık ki insanlarımız fakir. Otobüs yolcuların istediği yere gitmelidir. Şoför Erdoğan kendi istediğini yapıyor. Şoförü değiştireceğiz" dedi.

İnce'den Hakkari'de Erdoğan örnekli Demirtaş çağrısı

İŞTE MUHARREM İNCE'NİN MAL VARLIĞI:





