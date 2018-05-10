Muharrem İnce Hakkari'de konuşuyor - CANLI

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce bugün Hakkari Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenliyor.

İnce'nin konuşmasından satırbaşları:

-Bizde ayrı gayrı yok. Dün Edirne'deydim. Bugün Hakkari'de. Türkiye haritasını gözünün önüne getir. Bir kardeşlik köprüsü kurmak için Hakkari'deyim.

-Köprü yapmak kolay iş, huzuru bulmak zor iş huzuru. Türkiye'nin normalleşmeye, barışa, kardeşliğe, demokrasiye ihtiyacı var. Türkiye'nin özgürlüğe ihtiyacı var. Bunu gerçekleştireceğiz. Hiç kimseyi dışlamadan, elinin tersiyle itmeden, herkesi severek.

"EMEKLİLİK GÜNÜ GELMİŞ BİRİNİ YUHLAMAYIN"

-Temel Karamollaoğlu'na gittim, dedim başarılar diliyorum. Akşener'e gittim, ona da başarılar diledim. Dün hapishanede Sayın Demirtaş'a gittim. Dedim ki, "Selahattin Başkan, sana da başarılar diliyorum" dedim. Akşam Sayın Erdoğan'a gittim. (Yuh sesleri üzerine...) Emeklilik günleri gelmiş birini yuhalamayın, güzel gönderin, yuh yapmayın. Dedim ki yarın Hakkari'ye gideceğim, bütün rakiplerim, bütün adaylar Hakkarililere bizden de selam söyle dediler. Onların selamlarını iletiyorum.

-Şimdi bakınız, ne yapmamız lazım. Beni çok iyi dinlemenizi istiyorum. Bu Doğu, Güneydoğu insanının bizim bölgelere göre farklı bir özelliği var. Taziyeleri çok önemsiyorsunuz siz, bir şey daha fark ettim biliyor musunuz. El salladığımda karşılık vermeyen kimse olmadı, herkes el salladı.

ERDOĞAN'A TÜRK BAYRAĞI CEVABI

-Bana sorduğu bir soruyu açıklamam lazım. Bana dedi ki kinayeli bir şekilde. Hakkari'ye gittiğinde orada Türk bayrağı olacak mı dedi. Ben de dedim ki, tabii olacak. Kameralar göstersin de, Sayın Erdoğan görsün biraz. Tek olan şeyler bir grubun olamaz, hepimizin olur. Bayrak tektir, Türk'!ün, Kürdün, Alevi'nin hepsinindir bayrak. Cumhurbaşkanı tektir, CHP'nin, HDP'nin olmaz. 81 milyonun cumhurbaşkanı olur.

-Açık yüreklilikle diyeceğiz Kürt sorunu. Bu bir siyasal, ekonomik, kültürel, eksik demokrasi sorunudur. Ama Kürt sorunu asıl bir şeydir, ahlak sorunudur. Politikacı Diyarbakır'a, Hakkari'ye gelir, güzel laflar eder. Kürtlerin hoşuna gidecek. Başka yere bir gider, unutur, bambaşka bir adam olmuş. Ben size söz veriyorum. Burada yaptığım konuşmayı Rize'de yapacağım. Ne ben sizi kandıracağım, ne de FETÖ beni kandıracak. Yapamayacağımızı söylemeyeceğiz, bazen siz kızacaksınız bana bazen Kocaeliler bazen Edirneliler bazen Diyarbakırlılar. Biz doğruyu bulacağız, 81 milyon kendisine "Biz beraber mi yaşayacağız, ayrı ayrı mı yaşayacağız" sorusunu soracak.

"BU SORUNLARI 3 B İLE ÇÖZECEĞİZ"

-Bu sorunları 3 B ile çözeceğiz. Barışacağız, büyüyeceğiz, bölüşeceğiz.

Gönüllerde, yüreklerde, sokaklarda, meydanlarda barışacağız. Ekonomimiz büyüyecek. Ekonomimiz geliştikçe, mahkemelerimiz bağımsız oldukça dış yatırımcı, yabancı sermaye gelecek. Türkiye uygar bir ülke, orada hukukun üstünlüğü vardır. Buna inanacak, ekonomimiz büyüyecek. Ekonomimiz büyüyünce gelirimiz artacak; bunu da hakkaniyetli biçimde bölüşeceğiz. Hakkari da bundan payını alacak. Hakkari'de liseye giden Berfin kızımız, Siyasal Bilgiler Üniversitesi'ne gidip Yalova'ya vali olmanın hayalini kuracak.

"İSTER SOKAKTA TAK İSTER DEVLETTE TAK"

-CHP gelirse sizin başörtünüzü çıkarır diyorlar. Size söz veriyorum. İster sokakta, ister devlette tak. Nerede takmak istersen tak. Bu konu geri dönmemek üzere kapanmıştır.

CANLI YAYIN:

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HAKKARİ, MUHARREM İNCE'Yİ TÜRK BAYRAKLARI İLE BÖYLE BEKLEDİ