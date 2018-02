CHP'li Arık otizmli Murat'ın dramını Meclis gündemine taşıdı

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, otizmli Murat Doğruel’in eğitiminde yaşadığı sorunların giderilerek bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi.

Normal eğitim gören Murat’ın bireysel eğitime geçirilmesinin otizmin tedavisine sekte vuracağı görüşünü dile getiren Arık, yetkililerin bu karardan vazgeçmelerini istedi.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, İstanbul Esenyurt Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencisi otizmli Murat Doğruel’in dramını Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde dile getirdi. Normal eğitim gören Murat’ın ailenin herhangi bir isteği olmadan bireysel eğitim programına alındığını belirten Arık, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Otizmli Murat Doğruel Esenyurt Özel Eğitim Uygulama Merkezinde normal eğitim görürken bireysel eğitim programına alınır. Alınan bu kararla haftada otuz saat eğitim gören Murat'ın ders saati on iki saate düşürülür. Bu karar ekim ayında alınır ancak ocak ayında aileye tebliğ edilir. Şimdi, her gün çocuğunun eğitimi için saatlerce kapıda bekleyen, elleri öpülesi Cennet Ana soruyor: ‘Otizmin bilinen tek çaresi erken ve haftada en az kırk saat olması gereken yoğun eğitim iken benim çocuğumun ders saatini neden on iki saate düşürdünüz? Neden ekimde almış olduğunuz kararı ocakta uyguladınız? Benim Allah'ımdan başka kimsem yok, bir canım var, bir de canımı adadığım Murat'ım var.’ Buradan Cennet ananın haklı feryadına kulaklarını tıkayan, gözleri kör, kulakları sağır, dillerini kullanmayan, vicdanlarını karartan yetkililere sesleniyorum: Ayıptır, günahtır, almış olduğunuz bu karardan derhâl vazgeçin…”