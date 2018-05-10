10 Mayıs 2018 14:29

Hükümetten 15 vekil için ilk açıklama

Hükümetten 15 vekil için ilk açıklama
İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili, İYİ Parti'nin seçimlere girmesinin önünde engel kalmamasının ardından CHP'ye geri döndü.
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Başbakan Yardımcısı Bozdağ, İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin CHP'ye dönmesini "Demokrasi tarihimizin en kara lekesini bu milletvekillerinin alnına, CHP'nin siciline sürdünüz. Alınlarını öperek o lekeyi çıkarmanız mümkün değil" diye değerlendirdi

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ,İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin CHP'ye dönmesini, "Demokrasi tarihimizin en kara lekesini bu milletvekillerinin alnına, CHP'nin siciline sürdünüz. Öyle bir kara leke sürdünüz ki bunların alnını öperek o kara lekeyi çıkarmanız mümkün değil." diye değerlendirdi.

 

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