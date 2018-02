CHP'li Yedekci Taşkışla Sahnesi için İTÜ'deydi

Taşkışla Sahnesi tiyatrocuları tarafından sergilenen skeçte, bir İTÜ öğrencisinin sanata ve tiyatroya ulaşmasının güçlüğü anlatıldı ve öğrenciler tarafından bir basın açıklaması yapıldı. Eylem sürecince "Taşkışla Sahnesi kapatılamaz" , "Taşkışla Sahnesi Taşkışla'da kalsın" ve "Faşizme inat yaşasın sanat" sloganları atıldı.

Basın açıklamasında, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde dağıtılan "Müzik haramdır" bildirisine karşı okul bahçesinde şarkılar söyleyerek tepki gösteren Taşkışla Sahnesi üyeleri, bu eylemlerinden sonra kulüp sınıflarının ellerinden alındığını ve diğer tiyatrocuların okula girişlerinin yasaklandığını belirten öğrenciler "Son sözümüz buradayız, gitmiyoruz, tiyatro yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Öğrencilerin basın açıklamasına destek veren CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, "Her geçen gün artan faşist uygulamalar artık üniversitelerde daha yoğun bir halde hissediliyor. Burada üniversite öğrencileri sadece tiyatro yapmak istiyor. Ancak tek tip insan yetiştirmeyi planlayan anlayış, tek tip öğrenci isteyen anlayış kendisinden başka kimseyi tahammül edemiyor. Dün müzik haramdır diyen zihniyete karşı burada müzik evrensel bir dildir dedik. Bugün tiyatro yapmak isteyen öğrencilere sahne vermemek, kulüplerini kapatmakla tehdit etmek büyük bir yanlıştır. Atanan rektörler iktidarın anlayışının devamıdır. Bir adım atıyorlar, karşılarındaki tepkiye bakıyorlar. Eğer güçlü bir tepki gelirse geri adım atarak, yapmak istediklerinden vazgeçiyorlar ama eğer cılız ve sessiz bir kalabalık görürlerse üzerlerine gidiyorlar. Bu gençlik direne direne kazanacaktır. Üniversite öğrencileri düşüncelerini en yüksek sesle söylemelidir. Öğrencisiz bir üniversite istiyorlar. Biz de ‘Üniversiteler öğrencilerindir’ diyerek, her düşünceden her anlayıştan üniversitede okuyan tüm öğrencilerin sosyal ve fiziki imkanlarının olmasını ve buna kolayca ulaşabilmelerini istiyoruz. Neden tiyatrodan korktuklarını az önce oynadığınız skeçle gösterdiniz. Çok kısa sürede, çok az şey söyleyerek, çok şey ifade ediyorsunuz. Onlar da bundan yani akıldan, mizahtan, bilimden korkuyorlar. Biz buradayız, korkmayıp,yılmayıp direneceğiz. Biz kazanacağız." dedi.