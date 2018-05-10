Demirtaş, Muharrem İnce ile ne konuştuklarını anlattı

Demirtaş, "İki cumhurbaşkanı adayının yüksek güvenlikli cezaevinde görüşüyor olması, fazla söze de gerek bırakmıyor. Karşılıklı destek gibi konular gündeme gelmedi" dedi.

Muharrem İnce'nin dün Edirne Cezaevi'nde ziyaret ettiği Selahattin Demirtaş, İnce ile görüşmelerini ve bazı CHP'li vekillerin kendisinin serbest bırakılması için yaptığı çağrıları, avukatları aracığıyla yazılı olarak değerlendirdi. Demirtaş, İnce'nin ziyaretinin, insani dayanışma ve kendisi adına değerli olduğunu kaydetti. Demirtaş, "Toplumsal kamplaşma ve kutuplaşma, en çok da iktidarın kullandığı dilin vahim sonucudur. İktidar mensupları dahil hepimizin siyaset dilini toplumsal barışa hizmet edecek bir üsluba evrilmesi lazım. Sayın İnce'nin ziyareti, bu açıdan da önemli" dedi.

'KARŞILIKLI DESTEK GİBİ KONULAR GÜNDEME GELMEDİ'

Muharrem İnce ile aralarında daha çok seçim kampanyasının atmosferine ve halihazırda memleketin sorunlarına dair kısa sohbetler geçtiğini belirten Demirtaş, "Zaten iki cumhurbaşkanı adayının yüksek güvenlikli bir cezaevinde görüşüyor olması, fazla söze de gerek bırakmıyor. Görüşmede hiçbir şekilde ve kesinlikle karşılıklı destek gibi konular gündeme gelmedi" dedi. Demirtaş, bazı CHP'li milletvekillerinin kendisinin tahliye edilmesine yönelik çağrılarını ise şöyle değerlendirdi:

"CHP'lilerin benimle ilgili çağrılarını da aynı şekilde önemli ve anlamlı buluyorum. Benim şahsımda adaletsizliklerin ve eşitsizliklerin acı tablosunun dile getiriliyor olması, elbette ki bu sorunları daha görünür kılıyor."

Selahattin Demirtaş, Muharrem İnce'nin ardından aile görüşü kapsamında, eşi Başak, kızları Delal ve Dılda Demirtaş ile görüştü.