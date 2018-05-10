CHP'den bakanlığa ilaç uyarısı

SGK, başta kanser olmak üzere 18 ilacı geri ödeme listesine aldı. CHP'li Yarkadaş, binlerce hastanın belediği Keytruda ve OPDİVO ilaçlarının dahil edilmemesini eleştirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK), Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yapılan değişiklikle başta akciğer kanseri olmak üzere, birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 18 ilacı geri ödeme listesine alındı.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, binlerce hastanın tedavisinde kullanılan Keytruda e Opdivo ilaçlarının listeye alınmamasını eleştirdi.

Yarkadaş'ın SGK'ya verdiği mesajlar şöyle:

"SağlıkBak. ve SGK, akciğer kanserinin tedavisinde kullanılan 18 ilacı daha uyarılarımız üzerine ödeme kapsamına aldı. Ancak 3 bin hastanın şifası olacak KEYTRUDA bir türlü listeye alınmıyor. Dozu 24 bin TL olan bu ilacı kimse alamıyor! Bakanlık 3 bin kişinin sesine kulak vermeli!

Kanser tedavisi gören yedi bin hastanın beklediği ilaç OPDİVO da bakanlığın listesine alınmıyor. Bir dozu 22 bin TL olan ilacı, dargelirli yurttaşlarımız nasıl temin edecek? Bakanlık binlerce kişiyi ölüme terk edemez! Bu ilaçların temin edilmesinin önündeki engeli kaldırın..."

SağlıkBak. ve SGK, akciğer kanserinin tedavisinde kullanılan 18 ilacı daha uyarılarımız üzerine ödeme kapsamına aldı. Ancak 3 bin hastanın şifası olacak KEYTRUDA bir türlü listeye alınmıyor. Dozu 24 bin TL olan bu ilacı kimse alamıyor! Bakanlık 3 bin kişinin sesine kulak vermeli! — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 10 Mayıs 2018