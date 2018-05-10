İYİ Parti'den 15 vekil açıklaması

Partisinden istifa ederek seçimlere girebilmesi için İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili, İYİ Parti'nin seçimlere girmesinin önünde engel kalmamasının ardından CHP'ye geri döndü.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç ve Özgür Özel, CHP’den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin tekrar CHP’ye geçmesini duyurmak için TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili CHP'ye geri döndü

AYTUN ÇIRAY: SEÇİMLER İKİNCİ TURA KALMAYACAK, SAYIN ERDOĞAN KAYBEDECEK

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray da 15 milletvekiline teşekkür ederek şöyle konuştu:

"Bugün burada yaşadığımız bu gurur verici tablo Türk siyaseti ve demokrasiyi yöneteler adına bir utanç tablosudur. Keşke OHAL içinde seçime gitmesiydik de Türk demokrasisi ve seçim süreci bu tür ihtiyaçları ortaya çıkarmasaydı. Samimiyetle bu süreçte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve 15 milletvekiline sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu seçimler ikinci tura kalmayacak ve sayın Erdoğan binici turda başkanlık seçimini kaybedecek."