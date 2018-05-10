TBMM İdare Amirliğinden milletvekillerine gönderilen duyuruda, TBMM Genel Kurulunun 9 Mayıs Çarşamba günkü birleşiminde, haftalık çalışma günlerinin dışında 11-12 Mayıs Cuma ve Cumartesi günleri saat 14.00'de toplanması ve bu birleşimlerde "tasarı ve teklifler ile komisyonlardan gelen diğer işler" kısmındaki işlerin görüşülmesi kararı alındığı belirtildi. Milletvekillerinin bugün, yarın ve cumartesi günleri Genel Kurul çalışmalarına daha etkin olarak katılabilmeleri için Meclise bu tarihlerde, görevliler hariç, geçici ve daimi giriş kart sahipleri ile ziyaretçi alınmayacağı kaydedildi.
10 Mayıs 2018 12:57
Meclise 3 gün ziyaretçi kabul edilmeyecek
Meclise, bugün, yarın ve 12 Mayıs Cumartesi günü geçici ve daimi giriş kart sahipleri ile ziyaretçi alınmayacak.
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