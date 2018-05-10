10 Mayıs 2018 11:57

Erdoğan, BBP Genel Merkezi'nde

Erdoğan, BBP Genel Merkezi'nde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret için, BBP Genel Merkezi'ne geldi.
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