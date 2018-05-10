İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili CHP'ye geri döndü.

Partisinden istifa ederek seçimlere girebilmesi için İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili, İYİ Parti'nin seçimlere girmesinin önünde engel kalmamasının ardından CHP'ye geri döndü.

CHP'DEN AÇIKLAMA

"İYİ partinin seçimlere girmemesi için 24 haziranı baskın seçimi çeken iktidara karşı CHP ve 15 milletvekili arkadaşım adalet, eşitlik, demokrasi için görevini yerine getirmişlerdir. 22 nisan 2018de iyi partiye geçen arkadaşlarımız bugün istifalarını hem İYİ Parti'ye hem de meclis başkanlığına vereceklerdir. Bugün arkadaşlarımız partimize üyelik başurularını ve milletvekilliği başvurularını yapacaklardır."

İŞTE O 15 İSİM

"Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Güler ve Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş."