CHP'li vekillere kritik seçim sorusu

CUMHURİYET- Soruyu yapılan kanuni değişikliklere dikkat çekerek yanıtlayan Özel, ‘’Yapılmış kanuni değişiklikler, bizlerde sandıkta başka bir amaçları olduğu şüphesine neden oluyor’’ derken Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ‘’ Toplumun önemli bölümünde hile yapılacağı endişesi var, bunun sorumluları da bu yasaları değiştirenlerdir’’ dedi. Onursal Adıgüzel ise AGİT heyeti ile “Referandumdan iki örnek vereceğim. 1840 sandıkta seçmen sayısından fazla oy kullanıldığı tespit ediliyor. 960 sandıkta tüm oyların ‘evet’ çıktığı tespit ediliyor’’ bilgisini paylaştı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, genel başkan yardımcıları Muharrem Erkek ve Onursal Adıgüzel ile İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Sibel Özdemir, 24 Haziran seçimlerini izleyecek olan AGİT heyetiyle önceki gün Meclis’te bir görüşme gerçekleştirdi.

AGİT’ten CHP’ye ‘sahtecilik’ sorusu

Edinilen bilgiye göre; AGİT heyeti, seçim kanunlarının seçim sürecinden neden kısa bir süre önce değiştirildiğini, bu süreçte iktidar partisinin istişarelere açık olup olmadığını, muhalefetin sürece katkı sağlayıp sağlamadığını sordu. Heyet CHP’lilere ayrıca “Seçim günü sahtecilik bekliyor musunuz” sorusunu da yöneltti.

Yasal değişiklikleri anlattı

CHP AGİT heyetine, CHP’nin seçim kanunlarına ilişkin değişiklik gündeme geldiğinde seçimlere katılma yeterliliğine sahip siyasi partiler ile temas kurarak hazırladığı rapor ile kanunun iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi’ne sunulan dilekçenin bir örneği sundu. Görüşmede son değiştirilen kanuna yönelik CHP’nin itirazlarını sıralayan Özel, aynı apartmanda oturan seçmenlerin farklı sandıklarda oy kullanmasına olanak tanındığına dikkat çekerek, bunun kontrol mekanizmasını ortadan kaldırdığını söyledi. Özel, 16 Nisan referandumunun en önemli itiraz noktalarından olan “mühürsüz zarf ve mühürsüz pusulaları’’nın kanuna eklenmesine de itiraz ettiklerini belirterek, sandık başkanlarının kamu görevlileri olma zorunluluğunun sivil seçim yapma konusunda önemli bir geri adım olduğunu, kolluk güçlerinin bir muhbir tarafından sandık bölgesine çağrılmasının da doğru olmadığını anlattı. Özel, kanunla getirilen sandıkların taşınması uygulamasıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da seçime katılımın zorlaştırılmasına neden olabileceğine ve seçim sonuçlarının etkilenebileceğine yönelik endişelerini de heyetle paylaştı. Özel’in “Yapılmış kanuni değişiklikler, bizlerde sandıkta başka bir amaçları olduğu şüphesine neden oluyor’’ dediği öğrenildi.

Özel’den ‘kavga’ uyarısı



Görüşmede ayrıca seçim yaklaştıkça Avrupalı liderlerin Erdoğan’la kavga ettiğine dikkat çeken Özel’in ‘’Bu da Türkiye’de Erdoğan lehine bir iklim yaratıyor. Yurtdışında propaganda yasağı getirilmesi gibi uygulamalar da iktidar lehine oluyor. Demokrasi anlayışımız gereği bunu savunuyoruz. Referandumda da AKP’li bakanlara izin verilmediğinde ilk tepkiyi biz göstermiştik. Avrupa’nın kendi değerleri gereği tüm partilerine eşit davranması ve özgürce propaganda imkanı sağlaması gerekir” dediği öğrenildi.

‘Meşruiyet hala tartışılıyor’

Erkek’in ise OHAL’de seçim yapılmaması gerektiğini belirterek “OHAL sürecinde yapılan 2017 referandumunun meşruiyeti hala tartışılıyor. Seçim güvenliğiyle ilgili toplumun endişeleri giderilmemiş durumda. Kim kazanırsa kazansın OHAL’de gerçekleşecek seçimlerin meşruiyeti mutlaka tartışılacaktır. Toplumun önemli bölümünde hile yapılacağı endişesi var, bunun sorumluları da bu yasaları değiştirenlerdir” dediği belirtildi.

‘İhtimali konuşmak dahi üzücü’

Adıgüzel’in de, “21. yüzyılda seçim hilesi ihtimalini konuşuyor olmak gerçekten üzüntü verici. Referandumdan iki örnek vereceğim. 1840 sandıkta seçmen sayısından fazla oy kullanıldığı tespit ediliyor. 960 sandıkta tüm oyların ‘evet’ çıktığı tespit ediliyor” bilgisini paylaştığı öğrenildi.