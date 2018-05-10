Muharrem İnce 'çılgın projesi'ni açıkladı

Edirne'de kürsüye İlhan Kesici, Yılmaz Büyükerşen ve Abdüllatif Şener ile birlikte çıkan İnce “Benim en çılgın projem, huzur içinde beraber yaşamak. Bu milleti barıştırmak. Sendikaları böldüler, okulları böldüler, medyayı böldüler, şehitleri böldüler. Gönüllerimizi böldüler” dedi.

Muharrem İnce, Edirne Garı’ndaki mitinge katılanları, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak ismi geçen İlhan Kesici, Yılmaz Büyükerşen ve Abdüllatif Şener ile birlikte selamladı. İnce konuşmasında, “Benim en çılgın projem, huzur içinde beraber yaşamak. Bu milleti barıştırmak. Sendikaları böldüler, okulları böldüler, medyayı böldüler, şehitleri böldüler. Gönüllerimizi böldüler” dedi.

EDİRNE BAĞRINA BASTI

Edirne Garı’nda konuşan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Bir ülkede ülkeyi yöneten zengin, öğretmen gariban oluyorsa, yöneten zengin, çiftçi, emekli gariban oluyorsa, burada bir sıkıntı var. Ülkeyi yöneten zenginleşiyor, ülkede yaşayanlar garibanlaşıyorsa orada bir sıkıntı var. O zaman ülkeyi yönetirken zenginleşmeyen hep gariban kalan bir cumhurbaşkanı lazım” dedi.

İnce’nin mitingi öncesi Gar binasına Türk bayrağı, Atatürk posteri, Kemal Kılıçdaroğlu posteri ve Türkiye kazanacak yazılı Muharrem İnce posteri asıldı. İnce’yi bekleyen kalabalık, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları atarak, “Umudun adı Muharrem İnce” dövizleri taşıdı. İnce, mitingindeki konuşmasına başlamadan önce kürsüye gelir gelmez, “Sizinle bir selfie çekeyim” diyerek, meydandakilerle birlikte selfie çekti.