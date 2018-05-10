İnce açıkladı: Cumhurbaşkanı seçilirse Erdoğan yargılanacak mı?

Aytut Küçükkaya/ CUMHURİYET- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce "Bizim derdimiz devri sabık yaratmak, intikam almak değil. Biz bağımsız bir yargı tesis ediyoruz. Bu bağımsız yargı Erdoğan’ı da yargılamak isterse yargılar, beni de yargılamak isterse yargılar, o yargının işi” dedi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’la görüşmesinin ardından Cumhuriyet’e konuştu.

METAL PASLANMASI

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, AKP iktidarının metal yorgunluğu değil, metal paslanması yaşadığını söyledi. İnce, “Metal paslanmış artık. Bu dikiş tutmaz. Türkiye’nin yeni bir anlayışa, yeni bir isme, yeni bir bakış açısına, demokrasiye, hukuk devletine, özgürlüklere kavuşması lazım” dedi.

DERT İNTİKAM DEĞİL

Erdoğan’ın telaş içinde olduğunu belirten İnce, “Bence hiç telaşa gerek yok. Bizim derdimiz devri sabık yaratmak, intikam almak değil. Biz bağımsız bir yargı tesis ediyoruz. Bu bağımsız yargı Erdoğan’ı da yargılamak isterse yargılar, beni de yargılamak isterse yargılar, o yargının işi” diye konuştu.

DEVRİ SABIK NEDİR?

1950’lerle birlikte siyaset terminolojisine giren bir ifadedir. 1950’lerde sıklıkla dile gelmeye başlamasının nedeni, Türkiye’de 1946’da başlayan çok partili düzenin 1950’de bir iktidar değişikliğine sahne olmasıyla ilgilidir. 1950’de Demokrat Parti, iktidarı CHP’den seçimlerle devraldıktan sonra tek parti dönemini kastederek “devri sabık yaratmayacağız” dediğinde bu, siyaset sahnesinde “geçmişe bir sünger çekeceğiz” şeklinde yorumlanmıştı...