Erdoğan - İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

Türkiye'nin merakla beklediği CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesi dün akşam saat 21.00'da AKP Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Edirne mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüşeceğini açıklamıştı.

Türkiye'nin merakla beklediği görüşme gerçekleşti. Erdoğan'la görüşen İnce'den ilk açıklama geldi. İnce, "Başarılar diledik, sohbet ettik" dedi.

İnce, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile birlikte AK Parti Genel merkezine gelirken, parti girişinde AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı.

İNCE SORULARI CEVAPLAMADAN AYRILDI

40 dakika süren görüşme sonrasında bir açıklama yapan Muharrem İnce, “Sayın Genel Başkanı ve AK Parti’ye, partisine başarılar diledik, sohbet ettik, dertleştik” diye konuştu. İnce soruları cevaplamadan AK Parti Genel Merkezinden ayrılırken, gazetecilerin sorularına cevap veren AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise “Sayın Cumhurbaşkanımızla CHP cumhurbaşkanı adayı Sayın İnce ve Grup Başkanvekili Altay birlikte geldiler, güzel bir sohbet oldu, birbirlerine başarılar dilediler. Güzel bir sohbet oldu, ikisi de Rizeli'ymiş” ifadelerini kullandı.Muharrem İnce cumhurbaşkanı adaylarını ziyaret ettiğini hatırlatarak, 'Sayın Temel Karamollaoğlu'na, makamına gittim başarılar diledim, Sayın Akşener'e, makamına gittim başarılar diledim. Az önce de Sayın Demirtaş'a gittim, başarılar diledim. Şimdi az önce cevap geldi, Sayın Erdoğan da akşam saat 21.00'de parti genel merkezinde beni kabul edeceklermiş, şimdi de ona gidip başarılar dileyeceğim.' ifadelerini kullanmıştı.

DEMİRTAŞ, İNCE'NİN ZİYARETİ SONRASI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

HDP'nin Edirne'de cezaevinde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Muharrem İnce'nin ziyaretini 'zarafet içerin insani bir dayanışma örneği' olarak tanımlamıştı.