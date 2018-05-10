Aytun Çıray’dan Kıbrıs’la ilgili vahim iddia!

Milli Güvenlik Bakanlığı eski Genel Sekreteri ve emekli Kurmay Albay Ümit Yalım'ın "Kıbrıs'taki Türk askerinin sayısı 650'ye indirilecek. Türkiye'nin garantörlük hakkı sona erecek" açıklamasına vurgu yapan Çıray, "Türk askerinin Kıbrıs’tan çekilmesi ve yerine çok uluslu BM gücünün konuşlandırılması öngörülüyor. Guterres Planı, 2004 Annan Planı’ndan daha ağır tavizler içeriyor" diyerek tehlikeli iddiayı dile getirdi.

İYİ Partili Aytun Çıray sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Ümit Albayım diyor ki: Türkiye, 24 Haziran seçimlerine giderken KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı akıl ve mantıkla bağdaşmayan bir teklifte bulundu. Akıncı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis'e çağrıda bulunarak “Guterres Belgesi”nin kabul edilmesini istedi. Yani arkadaş Türk askerinin Kıbrıs'tan çekilmesi ve yerine çok uluslu BM gücünün konuşlandırılması öngörülüyor. Guterres Planı, 2004 Annan Planı'ndan daha ağır tavizler içeriyor.” dedi.

“BU BİR AKP YAPIMIDIR”

Aytun Çıray ayrıca “Akıncı'nın önerisiyle Annan Planı'nda verilenlere ilave olarak Dipkarpaz, Açık Maraş ve Kapalı Maraş bölgeleri de Rumlara teslim ediliyor. Kuzey Kıbrıs topraklarının yarısı kadar toprak Rumlara teslim ediliyor. Kıbrıs'ta yaşayan Türk soydaşlarımızın yaşam alanı daraltılıyor. Bu bir AKP yapımıdır” açıklamasını yaptı.

EMEKLİ KURMAY ALBAY ÜMİT YALIM NE DEMİŞTİ?

Millî Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım iddialarını, “Türkiye’den gönderilen su, önce Rumlara daha sonra da İsrail’e gönderilecek. Kıbrıs’taki Türk askerinin sayısı 650’ye indirilecek. Türkiye’nin garantörlük hakkı sona erecek. Mustafa Akıncı’nın akıl hocasının Tayyip Erdoğan olduğu açıkça görülüyor. Çünkü aynı önerileri geçen yıl Tayyip Erdoğan yapmıştı. Akıncı, papağan gibi Erdoğan’ın söylediklerini tekrar ediyor. Akıncı, Guterres Planı’nı savunurken ‘barışçı çıkış yollarını el birliği ile bulmamız lazım ki bir daha bu ada kana bulanmasın’ diyor. Kuzey Kıbrıs’taki Türk askerinin sayısının 650’ye düşürülmesini öneren Akıncı, Güney Kıbrıs’taki Rum Millî Muhafız Ordusu’nu görmezden geliyor. Mevcut askerlere ilave olarak Rum Millî Muhafız Ordusu’na 2016’da 3 bin, 2017’de 4 bin olmak üzere toplam 7 bin sözleşmeli asker alındı. Akıncı, Rum tarafının askeri varlığını sürekli olarak artırmasını eleştiri konusu bile yapmıyor” şeklinde ortaya koymuştu.