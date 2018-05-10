Mersin'den CHP'ye aday adaylığı başvurusu yapanlar

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı aday adaylığı başvurusu yapmacağını açıklamıştı.
İşte CHP Mersin Milletvekili aday adayı olan isimler:
1-Abdullah Özyiğit
2-Adnan Gündoğdu
3-Ahmet Akın
4-Ahmet Özer
5-Ahmet Yorgun
6-Ali Gülümser
7-Ali Kırbıyık
8-Ali Mahir Başarır
9-Ali Rıza Öztürk
10-Alpay Antmen
11-Alper Turna
12-Alptekin Eser
13-Aycan Akdoğan
14-Ayten Aslankan
15-Bora Yorulmaz
16-Burçak Yorulmaz
17-Cavidan Demirağ
18-Celal Çelik
19-D.Fikri Sağlar
20-Dilara Özkına
21-Ebru Çalışkan
22-Emrah Kara
23-Emre Yılmaz
24-Erkan Aktaş
26-Fatih Akça
26-Fatma Yakaryılmaz
27-Harika Levent
28-Hidayet Oğuz
29-Hüseyin Kış
30-Hüsnü Bulut
31-İsa Gök
32-İsmet Özen
33-Kenan Hazar
34-Macit Özcan
35-Mehmet Faruk Akar
36-Mehmet Saydam
37-Mirza Turgut
38-Mustafa Baysan
39-Mustafa Tahsin Şimşekli
40-Necmi Doğan
41-Neslihan Gül Togay
42-Nevin Zaimoğlu
43-Semra Kabasakal
44-Seyit Özananar
45-Sibel Gazi Tabel
46-Şerife Arıcı Yıldız
47-Veli Sağ
48-Yaşar Kılınç
49-Yılmaz Ali Yılmaz
50-Yılmaz Şanlı
51-Zehra Beyazıt
52-Zehra Korkmaz
53- Ali Daylan
54- Özgür Özuğur