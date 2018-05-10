10 Mayıs 2018 00:38

Mersin'den CHP'ye aday adaylığı başvurusu yapanlar

Mersin'den CHP'ye aday adaylığı başvurusu yapanlar
Mersin'da 24 Haziran'daki erken genel seçimde milletvekili olabilmek için Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) 54 kişinin aday adaylığı için başvurduğu bildirildi.
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CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı aday adaylığı başvurusu yapmacağını açıklamıştı.

İşte CHP Mersin Milletvekili aday adayı olan isimler:

1-Abdullah Özyiğit
2-Adnan Gündoğdu
3-Ahmet Akın
4-Ahmet Özer
5-Ahmet Yorgun
6-Ali Gülümser
7-Ali Kırbıyık
8-Ali Mahir Başarır
9-Ali Rıza Öztürk
10-Alpay Antmen
11-Alper Turna
12-Alptekin Eser
13-Aycan Akdoğan
14-Ayten Aslankan
15-Bora Yorulmaz
16-Burçak Yorulmaz
17-Cavidan Demirağ
18-Celal Çelik
19-D.Fikri Sağlar
20-Dilara Özkına
21-Ebru Çalışkan
22-Emrah Kara
23-Emre Yılmaz
24-Erkan Aktaş
26-Fatih Akça
26-Fatma Yakaryılmaz
27-Harika Levent
28-Hidayet Oğuz
29-Hüseyin Kış
30-Hüsnü Bulut
31-İsa Gök
32-İsmet Özen
33-Kenan Hazar
34-Macit Özcan
35-Mehmet Faruk Akar
36-Mehmet Saydam
37-Mirza Turgut
38-Mustafa Baysan
39-Mustafa Tahsin Şimşekli
40-Necmi Doğan
41-Neslihan Gül Togay
42-Nevin Zaimoğlu
43-Semra Kabasakal
44-Seyit Özananar
45-Sibel Gazi Tabel
46-Şerife Arıcı Yıldız
47-Veli Sağ
48-Yaşar Kılınç
49-Yılmaz Ali Yılmaz
50-Yılmaz Şanlı
51-Zehra Beyazıt
52-Zehra Korkmaz
53- Ali Daylan
54- Özgür Özuğur

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