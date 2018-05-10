İnce'den Erdoğan görüşmesi sonrası flaş tweetler

İnce'den Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama



CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından Erdoğan görüşmesine ilişkin yaptığı açıklama şöyle:



"AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan ile 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdik, sohbet ettik, başarı diledik. Ortada hiçbir saygısızlık yoktu, koltuk haberlerine itibar etmeyin, ben kimseye haksızlık etmem.



Önümüzdeki günlerde 100 bin imzayı bularak Cumhurbaşkanı Adayı olan Sayın Doğu Perinçek’i de ziyaret edip başarı dileyeceğim.



Benim derdim kutuplaşmayı, ayrışmayı değil barışmayı, kucaklaşmayı gerçekleştirmek, herkesin Cumhurbaşkanı olmak."









