10 Mayıs 2018 00:13

İnce'den Erdoğan görüşmesi sonrası flaş tweetler

İnce'den Erdoğan görüşmesi sonrası flaş tweetler
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
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Muharrem İnce - Erdoğan görüşmesinden ilk kareler

Muharrem İnce - Erdoğan görüşmesinden ilk kareler

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İnce'den Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklamaİnce'den Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama


CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından Erdoğan görüşmesine ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan ile 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdik, sohbet ettik, başarı diledik. Ortada hiçbir saygısızlık yoktu, koltuk haberlerine itibar etmeyin, ben kimseye haksızlık etmem.

Önümüzdeki günlerde 100 bin imzayı bularak Cumhurbaşkanı Adayı olan Sayın Doğu Perinçek’i de ziyaret edip başarı dileyeceğim.

Benim derdim kutuplaşmayı, ayrışmayı değil barışmayı, kucaklaşmayı gerçekleştirmek, herkesin Cumhurbaşkanı olmak."



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