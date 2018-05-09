9 Mayıs 2018 23:55

İşte İrfan Değirmenci'nin CHP'de başvurduğu il

İşte İrfan Değirmenci'nin CHP'de başvurduğu il
Gazeteci İrfan Değirmenci'nin CHP'de hangi il için adaylık başvurusu yaptığı belli oldu.
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CHP Eskişehir milletvekili adayları, başvurularını Ankara’da Genel Merkez’e yaptı. 30 Nisan’da başlayan aday adaylık başvuru süresi dün sona erdi. Milletvekili aday adaylığı için 17 başvurunun yapıldığı öğrenildi.

Başvuru yapanlar arasında gazeteci İrfan Değirmenci de yer aldı.

Başvuranların isim listesi şöyle:

Ayten Yıldız

Cemal Okan Yüksel (Mevcut milletvekili)

Dilek Gündar

Erdal Çakıcıer

Figen Kahya

Gaye Usluer (Mevcut milletvekili)

İrfan Değirmenci

Jale Nur Süllü

M. Engin Çakmak

Metin Tomsuk

Muharrem Şenel

Nuray Akçasoy

Recep Cengiz

Sibel Yeşildal

Sinan Özkar

Şahin Bozat

Utku Çakırözer (Mevcut milletvekili)

 

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