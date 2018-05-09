İşte İrfan Değirmenci'nin CHP'de başvurduğu il

CHP Eskişehir milletvekili adayları, başvurularını Ankara’da Genel Merkez’e yaptı. 30 Nisan’da başlayan aday adaylık başvuru süresi dün sona erdi. Milletvekili aday adaylığı için 17 başvurunun yapıldığı öğrenildi.
Başvuru yapanlar arasında gazeteci İrfan Değirmenci de yer aldı.
Başvuranların isim listesi şöyle:
Ayten Yıldız
Cemal Okan Yüksel (Mevcut milletvekili)
Dilek Gündar
Erdal Çakıcıer
Figen Kahya
Gaye Usluer (Mevcut milletvekili)
İrfan Değirmenci
Jale Nur Süllü
M. Engin Çakmak
Metin Tomsuk
Muharrem Şenel
Nuray Akçasoy
Recep Cengiz
Sibel Yeşildal
Sinan Özkar
Şahin Bozat
Utku Çakırözer (Mevcut milletvekili)