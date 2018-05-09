Adana’dan CHP’ye 65 aday adayı başvuru yaptı

Yeter, yaptığı yazılı açıklamada, CHP’den milletvekili aday adaylığı başvuru süresinin pazartesi günü saat 17 itibariyle sona erdiğini hatırlattı. Başvurusu süresi içinde Adana’dan milletvekili aday adaylığı için 65 parti üyesinin başvuruda bulunduğunu aktaran Yeter, “Çağdaşlık, demokrasi, özgürlük, hak, hukuk ve adalet mücadelemize katkı vermek için başvuran tüm aday adaylarımıza başarı diliyorum” dedi.
Aday adaylarının parti örgütleriyle birlikte bir bütünlük içinde 24 Haziran seçimleri için alanlarda aktif olarak çalışacağına inandığını dile getiren Yeter, “Bu mücadele ülkemiz için bir var oluş mücadelesidir. Gün bireysel kaygı değil, ülkemizin, cumhuriyetimizin, çocuklarımızın, yarınlarımızın geleceği için mücadele günüdür ve halkın iktidarı için artık tamam. El ele, omuz omuza bu mücadeleyi büyütüp kazanacağız” diye konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili aday adayı tam listesi:
|S.no
|Adi
|SoyAdi
|DogumYeri
|DogumYil
|Meslek
|1
|ABDULLAH SEDAT
|DOĞAN
|MALATYA
|1.01.50
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|2
|AHMET
|ADIGÜZEL
|ADIYAMAN
|2.01.68
|TIP DOKTORU
|3
|ALİ
|DEMİRÇALI
|ELAZIĞ
|1.04.65
|İŞ İNSANI
|4
|ALİ
|TEKİN
|ADANA
|15.03.65
|EMEKLİ AKADEMİSYEN
|5
|ARİF
|AKKALE
|ANDIRIN
|25.01.56
|EMNİYET MÜDÜRÜ
|6
|AYHAN
|BARUT
|ADANA
|11.09.64
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|7
|AYHAN
|BİTİRGİÇ
|ADANA
|16.04.60
|EMEKLİ
|8
|BEKİR SITKI
|ÖZER
|DİYARBAKIR
|6.01.55
|YÖNETİCİ
|9
|BERFU
|SALICI YAKIT
|ADIYAMAN
|1.11.75
|AVUKAT
|10
|BURHANETTİN
|BULUT
|BİTLİS
|10.06.70
|ECZACI
|11
|BÜLENT
|MARAKLI
|KAHRAMANMARAŞ
|2.07.73
|AVUKAT
|12
|BÜLENT
|ÖĞRÜ
|ADANA
|25.08.67
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|13
|CAHİT
|BENLİ
|MALATYA
|13.07.60
|TAŞIMACILIK
|14
|ELİF DOĞAN
|TÜRKMEN
|HATAY
|1.01.62
|AVUKAT
|15
|ERDAL
|YILDIRIM
|KAYSERİ
|1.02.72
|AVUKAT
|16
|ERGÜN
|SÖYÜMEZ
|KAYSERİ
|15.02.68
|İŞ ADAMI
|17
|ERKAN
|KARAKAYA
|ADANA
|21.07.58
|MİMAR
|18
|ERTAN
|KARAOĞLU
|ADANA
|10.04.76
|İŞ ADAMI
|19
|ETEM
|TOK
|ADANA
|1.01.72
|İŞ İNSANI
|20
|GÖKÇE
|PİŞKİN
|ADANA
|12.05.86
|İŞ KADINI
|21
|GÜLER
|TÜRKSEV
|ANKARA
|28.08.59
|NOTER
|22
|GÜVEN
|BOĞA
|ADANA
|10.09.63
|YÖNETİCİ
|23
|HÜSEYİN
|KESER
|TUNCELİ
|1.01.51
|İŞ ADAMI
|24
|IŞIK
|AYATA BİLDACI
|ADANA
|18.03.50
|EMEKLİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|25
|İBRAHİM
|DEMİR
|ADANA
|21.12.66
|MİMAR
|26
|İBRAHİM
|ÖZDİŞ
|ADANA
|17.01.56
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|27
|İLHAN
|ŞAHİN
|ADANA
|21.01.56
|İŞ İNSANI
|28
|KAMURAN
|KARACA
|ADANA
|10.03.59
|EĞİTİMCİ
|29
|KEMAL
|DERİN
|ELAZIĞ
|3.04.71
|AVUKAT
|30
|KEMAL
|KOYUNCU
|ADANA
|6.11.77
|AVUKAT
|31
|MEDİHA SÜHEYLA
|GERGİN
|HATAY
|17.03.57
|EMEKLİ BANKACI
|32
|MEHMET
|SABAHŞEN
|KAYIŞLI
|12.01.60
|EMEKLİ
|33
|MEHMET ÇAĞRI
|BAĞATUR
|ANKARA
|21.08.63
|UZMAN ARABULUCU – AVUKAT
|34
|MENGÜCEK GAZİ
|ÇITIRIK
|OSMANİYE
|3.03.72
|AVUKAT
|35
|METİN
|BÜYÜKNACAR
|ADANA
|23.03.77
|İŞ ADAMI
|36
|MİKDAT
|ÖZTÜRK
|DİYARBAKIR
|1.01.61
|SANAYİCİ
|37
|MURAT
|ÖZTANRIÖVER
|ADANA
|8.03.65
|ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ
|38
|MUSTAFA FİDAN
|VURSAVUŞ
|ADANA
|12.10.66
|ELEKTRİK MÜHENDİSİ
|39
|MUSTAFA KEMAL
|ÖZKAN
|HAGEN/ALMANYA
|7.07.57
|DOKTOR
|40
|MUSTAFA METİN
|YALÇIN
|ÇARKIPARE
|1.02.61
|YÖNETİCİ
|41
|MUSTAFA YALÇIN
|ÖZEN
|ADANA
|6.01.59
|AVUKAT
|42
|MÜZEYYEN
|ŞEVKİN
|ADANA
|14.07.61
|JEOLOJİ YÜKSEK MÜHENDİSİ
|43
|NESRİN
|GÖÇHAN
|AYDIN
|1.09.58
|TURİZMCİ
|44
|ONUR
|AKPINAR
|ERZURUM
|23.10.74
|PROF. DOKTOR
|45
|ORHAN
|EKİCİ
|ADANA
|19.04.56
|MÜTEAHHİT
|46
|ORHAN
|SÜMER
|ADANA
|2.03.63
|İŞ İNSANI
|47
|ORHAN
|TOKLU
|ADANA
|20.11.68
|AVUKAT
|48
|OSMAN BERKE
|DUVAN
|KADİRLİ
|9.08.74
|PLANLAMA UZMANI
|49
|OYA
|TEKİN
|TARSUS
|17.04.66
|AVUKAT
|50
|ÖMER FARUK
|KAYMAZ
|KOZAN
|1.01.51
|TİCARET
|51
|ÖZGÜR ULAŞ
|ILGIN
|GAZİANTEP
|3.06.80
|İŞ ADAMI
|52
|RIZA
|METE
|MALATYA
|13.03.55
|DOKTOR
|53
|SABRİ
|BAYAR
|BAYKAN
|1.09.64
|AVUKAT
|54
|SAVAŞ
|MEMİŞOĞLU
|ADANA
|9.07.51
|JEOFİZİK YÜKSEK MÜHENDİSİ
|55
|SEMİH
|KARADEMİR
|ADANA
|4.04.65
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|56
|SERDAR
|ÖZTEKİN
|ADANA
|2.01.60
|ULUSLARARASI TİCARET
|57
|SIDIKA
|HALICIOĞLU
|ADANA
|13.05.71
|SERBEST
|58
|ŞENOL
|PEKTAŞ
|DİVRİĞİ
|7.01.64
|ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
|59
|VOLKAN HÜSEYİN
|ERTEM
|ADANA
|2.10.86
|AVUKAT
|60
|YILMAZ
|YALÇINKAYA
|YOZGAT
|10.02.55
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|61
|YURDAGÜL
|GÜNDOĞAN
|ADANA
|2.06.64
|AVUKAT
|62
|YÜKSEL
|KARAASLAN
|ADANA
|1.07.69
|MALİ MÜŞAVİR
|63
|ZAFER
|MÜLAZIMOĞLU
|ADANA
|14.05.58
|DİŞ HEKİMİ
|64
|ZEYNEP CANAN
|BİLLOR
|ADANA
|10.10.63
|AVUKAT
|65
|ZÜLFİKAR İNÖNÜ
|TÜMER
|ADANA
|13.07.66
|İNŞAAT MÜHENDİSİ