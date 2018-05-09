9 Mayıs 2018 23:50

Adana’dan CHP’ye 65 aday adayı başvuru yaptı

Adana’dan CHP’ye 65 aday adayı başvuru yaptı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana İl Başkanvekili Şahin Yeter, 24 Haziran’da genel seçimlerde milletvekilliği için Adana’dan 65 aday adayının başvuru yaptığını bildirdi.
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Yeter, yaptığı yazılı açıklamada, CHP’den milletvekili aday adaylığı başvuru süresinin pazartesi günü saat 17 itibariyle sona erdiğini hatırlattı. Başvurusu süresi içinde Adana’dan milletvekili aday adaylığı için 65 parti üyesinin başvuruda bulunduğunu aktaran Yeter, “Çağdaşlık, demokrasi, özgürlük, hak, hukuk ve adalet mücadelemize katkı vermek için başvuran tüm aday adaylarımıza başarı diliyorum” dedi.

Aday adaylarının parti örgütleriyle birlikte bir bütünlük içinde 24 Haziran seçimleri için alanlarda aktif olarak çalışacağına inandığını dile getiren Yeter, “Bu mücadele ülkemiz için bir var oluş mücadelesidir. Gün bireysel kaygı değil, ülkemizin, cumhuriyetimizin, çocuklarımızın, yarınlarımızın geleceği için mücadele günüdür ve halkın iktidarı için artık tamam. El ele, omuz omuza bu mücadeleyi büyütüp kazanacağız” diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili aday adayı tam listesi:

S.no Adi SoyAdi DogumYeri DogumYil Meslek
1 ABDULLAH SEDAT DOĞAN MALATYA 1.01.50 İNŞAAT MÜHENDİSİ
2 AHMET ADIGÜZEL ADIYAMAN 2.01.68 TIP DOKTORU
3 ALİ DEMİRÇALI ELAZIĞ 1.04.65 İŞ İNSANI
4 ALİ TEKİN ADANA 15.03.65 EMEKLİ AKADEMİSYEN
5 ARİF AKKALE ANDIRIN 25.01.56 EMNİYET MÜDÜRÜ
6 AYHAN BARUT ADANA 11.09.64 ZİRAAT MÜHENDİSİ
7 AYHAN BİTİRGİÇ ADANA 16.04.60 EMEKLİ
8 BEKİR SITKI ÖZER DİYARBAKIR 6.01.55 YÖNETİCİ
9 BERFU SALICI YAKIT ADIYAMAN 1.11.75 AVUKAT
10 BURHANETTİN BULUT BİTLİS 10.06.70 ECZACI
11 BÜLENT MARAKLI KAHRAMANMARAŞ 2.07.73 AVUKAT
12 BÜLENT ÖĞRÜ ADANA 25.08.67 İNŞAAT MÜHENDİSİ
13 CAHİT BENLİ MALATYA 13.07.60 TAŞIMACILIK
14 ELİF DOĞAN TÜRKMEN HATAY 1.01.62 AVUKAT
15 ERDAL YILDIRIM KAYSERİ 1.02.72 AVUKAT
16 ERGÜN SÖYÜMEZ KAYSERİ 15.02.68 İŞ ADAMI
17 ERKAN KARAKAYA ADANA 21.07.58 MİMAR
18 ERTAN KARAOĞLU ADANA 10.04.76 İŞ ADAMI
19 ETEM TOK ADANA 1.01.72 İŞ İNSANI
20 GÖKÇE PİŞKİN ADANA 12.05.86 İŞ KADINI
21 GÜLER TÜRKSEV ANKARA 28.08.59 NOTER
22 GÜVEN BOĞA ADANA 10.09.63 YÖNETİCİ
23 HÜSEYİN KESER TUNCELİ 1.01.51 İŞ ADAMI
24 IŞIK AYATA BİLDACI ADANA 18.03.50 EMEKLİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
25 İBRAHİM DEMİR ADANA 21.12.66 MİMAR
26 İBRAHİM ÖZDİŞ ADANA 17.01.56 İNŞAAT MÜHENDİSİ
27 İLHAN ŞAHİN ADANA 21.01.56 İŞ İNSANI
28 KAMURAN KARACA ADANA 10.03.59 EĞİTİMCİ
29 KEMAL DERİN ELAZIĞ 3.04.71 AVUKAT
30 KEMAL KOYUNCU ADANA 6.11.77 AVUKAT
31 MEDİHA SÜHEYLA GERGİN HATAY 17.03.57 EMEKLİ BANKACI
32 MEHMET SABAHŞEN KAYIŞLI 12.01.60 EMEKLİ
33 MEHMET ÇAĞRI BAĞATUR ANKARA 21.08.63 UZMAN ARABULUCU – AVUKAT
34 MENGÜCEK GAZİ ÇITIRIK OSMANİYE 3.03.72 AVUKAT
35 METİN BÜYÜKNACAR ADANA 23.03.77 İŞ ADAMI
36 MİKDAT ÖZTÜRK DİYARBAKIR 1.01.61 SANAYİCİ
37 MURAT ÖZTANRIÖVER ADANA 8.03.65 ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ
38 MUSTAFA FİDAN VURSAVUŞ ADANA 12.10.66 ELEKTRİK MÜHENDİSİ
39 MUSTAFA KEMAL ÖZKAN HAGEN/ALMANYA 7.07.57 DOKTOR
40 MUSTAFA METİN YALÇIN ÇARKIPARE 1.02.61 YÖNETİCİ
41 MUSTAFA YALÇIN ÖZEN ADANA 6.01.59 AVUKAT
42 MÜZEYYEN ŞEVKİN ADANA 14.07.61 JEOLOJİ YÜKSEK MÜHENDİSİ
43 NESRİN GÖÇHAN AYDIN 1.09.58 TURİZMCİ
44 ONUR AKPINAR ERZURUM 23.10.74 PROF. DOKTOR
45 ORHAN EKİCİ ADANA 19.04.56 MÜTEAHHİT
46 ORHAN SÜMER ADANA 2.03.63 İŞ İNSANI
47 ORHAN TOKLU ADANA 20.11.68 AVUKAT
48 OSMAN BERKE DUVAN KADİRLİ 9.08.74 PLANLAMA UZMANI
49 OYA TEKİN TARSUS 17.04.66 AVUKAT
50 ÖMER FARUK KAYMAZ KOZAN 1.01.51 TİCARET
51 ÖZGÜR ULAŞ ILGIN GAZİANTEP 3.06.80 İŞ ADAMI
52 RIZA METE MALATYA 13.03.55 DOKTOR
53 SABRİ BAYAR BAYKAN 1.09.64 AVUKAT
54 SAVAŞ MEMİŞOĞLU ADANA 9.07.51 JEOFİZİK YÜKSEK MÜHENDİSİ
55 SEMİH KARADEMİR ADANA 4.04.65 ZİRAAT MÜHENDİSİ
56 SERDAR ÖZTEKİN ADANA 2.01.60 ULUSLARARASI TİCARET
57 SIDIKA HALICIOĞLU ADANA 13.05.71 SERBEST
58 ŞENOL PEKTAŞ DİVRİĞİ 7.01.64 ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
59 VOLKAN HÜSEYİN ERTEM ADANA 2.10.86 AVUKAT
60 YILMAZ YALÇINKAYA YOZGAT 10.02.55 EMEKLİ ÖĞRETMEN
61 YURDAGÜL GÜNDOĞAN ADANA 2.06.64 AVUKAT
62 YÜKSEL KARAASLAN ADANA 1.07.69 MALİ MÜŞAVİR
63 ZAFER MÜLAZIMOĞLU ADANA 14.05.58 DİŞ HEKİMİ
64 ZEYNEP CANAN BİLLOR ADANA 10.10.63 AVUKAT
65 ZÜLFİKAR İNÖNÜ TÜMER ADANA 13.07.66 İNŞAAT MÜHENDİSİ

 

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