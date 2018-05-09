Adana’dan CHP’ye 65 aday adayı başvuru yaptı

Yeter, yaptığı yazılı açıklamada, CHP’den milletvekili aday adaylığı başvuru süresinin pazartesi günü saat 17 itibariyle sona erdiğini hatırlattı. Başvurusu süresi içinde Adana’dan milletvekili aday adaylığı için 65 parti üyesinin başvuruda bulunduğunu aktaran Yeter, “Çağdaşlık, demokrasi, özgürlük, hak, hukuk ve adalet mücadelemize katkı vermek için başvuran tüm aday adaylarımıza başarı diliyorum” dedi.



Aday adaylarının parti örgütleriyle birlikte bir bütünlük içinde 24 Haziran seçimleri için alanlarda aktif olarak çalışacağına inandığını dile getiren Yeter, “Bu mücadele ülkemiz için bir var oluş mücadelesidir. Gün bireysel kaygı değil, ülkemizin, cumhuriyetimizin, çocuklarımızın, yarınlarımızın geleceği için mücadele günüdür ve halkın iktidarı için artık tamam. El ele, omuz omuza bu mücadeleyi büyütüp kazanacağız” diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili aday adayı tam listesi: