Bülent Tezcan'ın hangi ilden aday olduğu belli oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın miletvekilliği adaylık başvurusunu o ilden yaptı.

Aydın'da 24 Haziran'daki erken genel seçimde milletvekili olabilmek için Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) 23 kişinin aday adaylığı için başvurduğu bildirildi.

30 Nisan tarihinde başlayan ve 7 Mayıs Pazartesi günü saat 17.00'de sona eren milletvekilliği aday adaylığına Aydın'da CHP'den 23 isim başvurdu.

Aday adayları arasında mevcut miletvekilleri Bülent Tezcan ve Metin Lütfi Baydar'ın isimleri dikkati çekti.

23 kişilik milletvekili aday adayı listesindeki diğer isimler ise Ali Petek, Barkan Kalınomuz, Bayram İnci, Birnur Uçarlı, Emine Deniz Sandıklılı, Erdal Demir, Ferda Çağlar Erkut, Feyzullah Erkut, Fulya Üstündağ, Hüseyin Gündüz, Hüsniye Karsu, Kaan Erçetin, Kemal Güneri, Mehmet Atay, Mustafa Arıkan, Nail Özazman, Nebajat Özkay, Nilüfer Ünüvar, Özlem Burcu Uğan Sevim, Serap Barlas ve Süleyman Bülbül oldu.