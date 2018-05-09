Varlık Barışı kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen önergeyle, yurt dışından 11. ayın sonuna kadar getirilen varlığın sadece yüzde 2'si oranında vergi tahsil edilecek.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bugün Meclis Genel Kurulu'nda iştişareler yaparak Varlık Barışı'na ilişkin bir düzenleme getireceklerini açıklamıştı.

Türk vatandaşlarının yurtdışındaki para, döviz, altın ve menkul kıymetlerinin Türkiye'ye getirilmesini amaçlayan "Varlık Barışı" düzenlemesinin ayrıntıları şu şekilde:

YÜZDE 2 VERGİ ALINACAK

Getirilen varlığın yüzde 3'ü oranında vergi tahsil edilmesi planlanıyordu ancak TBMM Genel Kurulu'nda vergi oranında değişiklik yapılacak. Yurt dışındaki varlıklarını Temmuz 2018'e kadar Türkiye'ye getirecek vatandaşlara hiçbir vergi uygulanmayacak. Temmuz 2018'den sonra ise yüzde 2 oranında vergi tahsil edilecek.

VARLIKLARINI İŞLETMESİNE KOYANA YÜZDE 3 VERGİ

Yurtdışında olan dövizini işletmesine koymak isteyen vatandaşlarımız da bunu yapabilecek. Yüzde 3'ü oranında vergi tahsil edeceğiz. Bu varlığı getirip işletmesine koyduğu surette herhangi bir vergi tahsili yapılmayacak. Yurtdışında getirdiği varlığı işletmesinden istediği zaman çekebilecek.