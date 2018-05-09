YSK, cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı

İyi Parti, Saadet Partisi ve Vatan Partisi'nin aday gösterdiği Meral Akşener , Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek 'in de 9 Mayıs'ta sona eren imza süreci sonunda 100 bin imzaya ulaşmalarıyla birlikte, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak isimlerin sayısı 6'ya yükseldi.

AKP ve MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı’nın adayının mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ; CHP’nin adayının ise Yalova Milletvekili Muharrem İnce olduğu daha önce duyurulmuştu. HDP’nin cumhurbaşkanı adayı da 1.5 yıldan uzun süredir tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş olarak açıklanmıştı.

24 Haziran'daki seçimlerde Cumhurbaşkanlığı için şu 6 isim yarışacak:

-Recep Tayyip Erdoğan

-Muharrem İnce

-Selahattin Demirtaş

-Meral Akşener

-Temel Karamollaoğlu

-Doğu Perinçek