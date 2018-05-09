AKP'li belediye, İYİ Parti'ye stant izni vermedi

Evrensel'in haberine göre; İYİ Parti, belediyeye 4 Mayıs’ta başvurarak, 7-21 Mayıs tarihlerinde ilçedeki Cumhuriyet Meydanı’nda saat 10.00-20.00 arasında stant açmak istediğini bildirdi.

Ancak belediyeden izin çıkmadı. Belediye Başkan Yardımcısı Turgut Baran imzasıyla partiye verilen yanıtta, stant talebinin ‘oluşabilecek yoğunluk’ nedeniyle reddedildiği ifade edildi.

İyi Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Vural verilmeyen izne tepki göstererek, "Meydanda özel bir rehabilitasyon merkezi sergi açıyor" dedi.

Yoğunluk olur dedikleri meydanda şu an özel bir rehabilitasyon merkezi sergi açıyor @KucukkayaIsmail @t24comtr @M_Selanik3 @cnnturk @mahircanyldrm pic.twitter.com/ZSMYJzh2z4