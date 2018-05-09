Muharrem İnce - Erdoğan görüşmesinden ilk görüntüler

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmek için AKP Genel Merkezi'ne geldi.



CHP'li İnce'ye CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da eşlik etti. İkiliyi AKP Genel Merkezi önünde AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı.



İnce, Erdoğan görüşmesi saat 21:00'de başladı.





AKP GENEL MERKEZİ'NE BÖYLE GELDİ

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Edirne Mitingi'nde, "Erdoğan ile bu akşam 21.00'de görüşeceğiz" ifadesini kullanmıştı.

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