CHP'li Yalım kamyoncular için ‘Tamam’ dedi

İstanbul-Ankara arasında TIR'ın direksiyonuna geçerek seyahat eden CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, ‘Nakliyeci ve taksilerin sorunlarını’ anlatmak için Meclis kürsüsünden kontak anahtarlarını saçtı.

Sözcü- Yalım, “Artık bu işi yapamıyoruz ‘tamam’ diye anahtarları gönderdiler” dedi. Yalım, Meclis kürsüsünde ''Tamam'' pankartı da açtı.

Yalım TBMM’de yaptığı konuşmada, “Euro’nun, doların yükselmesinden dolayı artık kamyoncu ödediği akaryakıtı da alamaz hâle geldi.

Taksiciler, servisçiler, kamyoncular, TIR’cılar, otobüsçüler ve millet şunu dedi: ‘Biz bu işe ‘tamam' diyoruz, çünkü artık bu işi yapamıyoruz. Millet bunu artık çeviremez hâle geldi. Buyurun, kontak anahtarlarını gönderdiler” dedi.

ANAHTARLARI YERE FIRLATTI

Anahtarları kürsünün önündeki boşluğa atan Yalım “Buradan Ulaştırma Bakanına ve de Başbakana sesleniyorum.… Kamyoncular 'Tamam' diyor” dedi. Oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, “Bu, Meclise de saygısızlıktır” diyerek anahtarları toplamasını istedi. Yalım da topladı. AKP'li vekillerden de tepki gelince CHP'li Ali Şeker, “TIR’cıları tırlattınız en sonunda” dedi. Yalım “24 Haziran'da nakliyeci kardeşim, taksici kardeşim, servisçi kardeşim, kamyoncu, TI’cı kardeşim size gerekli cevabı verecek” diyerek sözünü tamamladı.