100 bin imza maratonu tamamlandı! İşte son durum...

24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde seçmenler tarafından aday gösterilen isimler için ilçe seçim kurullarına imza verme işlemi saat 20.00 itibarıyla tamamlandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Adalet Partisi Genel Başkan Vecdet Öz'ün 100 bin imza ile aday olmak için yaptığı başvuru YSK tarafından kabul edildi.

4 aday için imza toplama süreci 4 Mayıs Cuma günü başladı. 100 bin imza süreci bu akşam 20.00'de sona erdi.

Şu ana kadar yarım milyon civarında imza toplandı.

Akşener ve Temel Karamollaoğlu imza toplama süresinin başlamasından kısa bir süre sonra 100 bin imzayı toplamayı başardı. Perinçek de bugün itibariyle atılan imzalar sonucunda 100 bin imzanın üzerine çıktı.

Adayların bu akşam 20.00 itibarı ile topladıkları imza sayıları şöyle:

Meral Akşener: 255 bin 582

Temel Karamollaoğlu: 167 bin 967

Doğu Perinçek: 118 bin 575

Vecdet Öz: 3 bin 30