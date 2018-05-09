Demirtaş'tan son dakika Muharrem İnce açıklaması

Muharrem İnce, cezaevinde Demirtaş'ı ziyaret etti

GERÇEK GÜNDEM - HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın avukatları aracıyla yayınladığı Muharrem İnce açıklaması şöyle:



"Öncelikle Sayın Muharrem İnce'ye, ziyaretinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.

Ülkemizde uzun süredir, her alanda yaşanan adaletsizlikler seçim sürecinde de devam ediyor. Sayın İnce'nin bu ziyaretini hem bu adaletsizlere benim şahsımda dikkat çekilmesi hem de siyasi nezaket açısından önemli ve anlamlı buluyorum.

Ben ve arkadaşlarım, cezaevinde siyasi rehine olarak tutuluyoruz. Ama maalesef ki, dışarısı da yarı açık bir cezaevinden çok farklı değil. OHAL koşulları, tek sesli medya, işten atılma ve tutuklanma tehdidi, devletin bütün imkanlarının tek bir Cumuhrbaşkanı adayı için seferber edilmesi, muhaliflerin fişlenmesi gibi adaletsizlikler seçim yarışının eşitlik çerçevesinde yapılmasını imkansız kılmıştır. Umuyor ve diliyorum ki, bu adaletsiz yarışa rağmen seçimler demokrasinin, özgürlüklerin ve barışın önünü açacaktır.

LYine seçim kampansayında adayların ve partilerin kullanacakları yapıcı dil ve üslubun, toplumsal kutuplaşmayı ortadan kaldırmaya önemli katkılar sunacağına inanıyorum.

Sayın İnce'nin bu ziyareti, seçmenlerimize yönelik siyasi bir mesajdan öte siyasi zarafet içeren insani bir dayanışma örneğidir. Bu şekilde, siyasi görüşlerimiz farlı olsa da, karşılıklı saygı çerçevesinde yürüteceğimiz seçim kampanyasının sonunda kazanan kim olursa olsun, her halükarda toplumsal uzlaşı ve barış kültürüne katkı sunmuş olacağız. Sayın İnce'nin de bu anlayışla hareket ediyor olmasından ayrıca mutluluk duyduğumu belirtmek isterim.

Halkımız her şeyin en güzelini hak ediyor elbette. Bütün, baskılara ve zorluklara rağmen ezilenlerin onurlu temsiliyeti için ben ve partim HDP, seçim kampanyamızı bu anlayışla yürüteceğiz.

Bu vesileyle kendisine ve diğer adaylara başarılar ve kolaylıklar diliyor, ziyareti ve insani dayanışması nedeniyle Sayın İnce'ye bir kez daha teşekkür ediyorum.

Seçilerin ülkemiz ve halkımız için hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

09.05.2018

Selahattin Demirtaş"