Muharrem İnce konuştu! CNN Türk üç kez yayını kesti

Geçtiğimiz günlerde iktidara yakın Demirören Holding'e satılan CNN Türk, İnce'nin İstanbul Boğazı'ndaki 1. Köprü'nün Süleyman Demirel, 2. Köprü'nün Turgut Özal, 3. Tayyip Erdoğan, 4. köprünün de kendisinin yapacağını söylediği sırada yayını kesti.

Muharrem İnce'den Erdoğan'a bomba gariban yanıtı

İnce'nin konuşmasını yaklaşık iki dakika canlı yayınladıktan sonra canlı yayından çıkan CNN Türk, bir kaç dakika sonra tekrar yayına girdi.

İnce'nin "Dünya beşten büyüktür. Doğru. Türkiye de senden büyüktür" sözlerinin ardından CNN Türk yine yayını kesti.

Bir süre sonra tekrar mitingi canlı vermeye başlayan CNN Türk daha sonra reklam arası vererek İnce'nin konuşmasını yarıda kesti.

CNN Türk, yaklaşık yarım saat konuşan İnce'nin konuşmasını 3 kez kesti.