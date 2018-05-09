9 Mayıs 2018 16:17

Muharrem İnce - Erdoğan görüşmesinin saati belli oldu

Muharrem İnce - Erdoğan görüşmesinin saati belli oldu
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce açıkladı.
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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Edirne'de gerçekleştirdiği mitingde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bugün saat 21:00'de AKP Genel Merkezi'nde görüşeceklerini açıkladı.

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