'Berberoğlu'na Fethullahçı demek zulümdür'

CHP'nin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları haberi dolayısıyla yargılandığı davaya devam edildi.

İstanbul Çağlayan Adliyesi 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan duruşma öncesi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan basın açıklaması yaptı.

Berberoğlu'nun terör örgütü FETÖ'ye yardım etmekle suçlandığını hatırlatan Tuncay Özkan şöyle konuştu:



"BERBEROĞLU'NUN ÖZGÜR BIRAKILMASINI İSTİYORUZ"

“Enis Berberoğlu bir milletvekili, bir gazeteci olarak hukuksuz, haksız, delilsiz bir şekilde 330 gündür cezaevinde. Hakkında herhangi bir delil yoktur. Karineler, kanaatler dışında ileri sürülebilecek en küçük bulgu gündeme getirilmemiştir. Casusluk iddiası çökmüştür. Mahkeme, Enis Berberoğlu’nu bu hukuk enkazının altında esir tutmaktadır. Bu kabul edilemez bir şeydir. Burada protesto ediyoruz ve Enis Berberoğlu’nun derhal özgür bırakılmasını istiyoruz.



"BERBEROĞLU FETHULLAHÇI DEĞİLDİR DİYECEĞİZ"

Enis Berberoğlu politik amaçlara, seçim çıkarlarına alet edilmeden özgürlüğü ile mutlaka buluşturulmalıdır. Burada bir acımı da ifade etmek istiyorum; ben, diğer milletvekili arkadaşlarımız sayın Dursun Çiçek, Mustafa Balbay ve 7 tanık hep beraber buraya geldik ve Enis Berberoğlu Fetullahçı değildir diyeceğiz. Bu büyük bir utançtır. Enis Berberoğlu bir Atatürkçüdür, devrimcidir, bu ülkenin modernizmine, çağdaşlığına inanmış bir gazetecidir. Ona Fetullahçı yaftasını yapıştıran savcıları buradan lanetliyorum.



"FETHULLAH'IN İTLERİ YILDIRAMAZ BİZLERİ"

Böyle bir davada böyle bir tanıklık yapmaktan dolayı bu hukuk enkazının önünde bu hukuk insanlarını protesto ediyorum. Enis Berberoğlu’na böyle bir leke sürülemez. Eğer Enis Berberoğlu’na böyle bir leke sürülecekse herkes dönsün aynaya baksın diyorum. Biz hep beraber birazdan içeri gireceğiz, Enis Berberoğlu davasında onunla ilgili şahitliklerimiz yapacağız. Ancak bu benim ve diğer arkadaşlarımın yüreğini sızlatıyor. Bizler Enis Berberoğlu’nun Fethullahçı olmadığını biliyor ve buradan haykırıyoruz, Fethullah’ın itleri yıldıramaz bizleri. Bizim mücadelemiz dün başlamadı.

Biz 80’li yıllardan itibaren bu tehlikeye hep işaret ettik ve biz Fetullah Gülen tehlikesinin her zaman karşısında olduk. Onunla kol kola el ele yürüyenler, onunla beraber aynı şarkıyı söyleyenler, aynı yağmurun altında ıslananlar biz sizler gibi değiliz! Biz aynı şarkıları söylemedik. Aynı yağmurun altında ıslanmadık, aynı yolda hiç bulunmadık. Enis Berberoğlu da biz de dün olduğu gibi bugün de Fethullah’ın karşısındayız. Herkes dönse onun yanında olsa biz hep beraber yine onun karşısında yer alacağız."

Basın açıklamasına CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Ali Özcan, Dursun Çiçek, Sezgin Tanrıkulu, Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, CHP PM Üyesi Gülizar Emecan, CHP YDK Üyesi Turan Aydoğan, Avukatlar İrem Çiçek, Yiğit Acar CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Burkay Düzce ile il Başkan Yardımcıları da eşlik etti.

Bugünkü duruşmada, Tuncay Özkan, Dursun Çiçek, Mustafa Balbay, Ertuğrul Özkök, Vahap Munyar, Sabri Uzun ve Hanefi Avcı'nın da tanık olarak dinleneceği öğrenildi.