'TAMAM' fırtınasına hükümetten bir yorum daha

Sosyal medyadaki 'Tamam' kampanyasıyla ilgili olarak bir açıklama da Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan geldi.

"İKTİDAR TWITTER'DAN ÇIKMAZ"

Bozdağ'ın açıklamaları:

"17-25 oldu FETÖ emniyetin içindeki teröristleri darbeye kalkıştı başaramadı. Ardından seçimler oldu, Kasım seçimlerinde halkımız onlara cumhurbaşkanımızı yedirmedi. En sonunda bildiğiniz gibi darbe teşebbüsü ile cumhurbaşkanımızı ve ailesini yok etmek istediler. FETÖ'nün teröristleri ölüm yağdırmaya kalktı, yine iktidardan cumhurbaşkanımızı indirtmedi. Cumhurbaşkanımızı yedirmedi. Onlar ölüm yağdırırken, yedirmedikleri lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kimseye yedirmezler. 24 Haziran'da emaneti yine cumhurbaşkanımız alacaktır. İktidara gitmenin yolu sandıktan geçer. İktidar Twiter'dan değil, sandıktan çıkacaktır."