9 Mayıs 2018 11:59

CHP'nin aday adayları belli oldu!

CHP'nin aday adayları belli oldu!
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili aday adaylığı için başvuru süresi dün bitti. Eskişehir’den aday adaylığı için 17 kişi başvuruda bulundu.
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CHP Eskişehir milletvekili adayları, başvurularını Ankara’da Genel Merkez’e yaptı.

30 Nisan’da başlayan aday adaylık başvuru süresi dün sona erdi. Milletvekili aday adaylığı için 17 başvurunun yapıldığı öğrenildi.

Başvuru yapanlar arasında gazeteci İrfan Değirmenci de yer aldı.

Başvuranların isim listesi şöyle:

                                                

Gaye Usluer

Ayten Yıldız                          

Cemal Okan Yüksel               

Dilek Gürdar                          

Erdal Çakıcıer                        

Figen Kahya                          

İrfan Değirmenci                   

Jale Nur Süllü                        

M. Engin Çakmak                  

Metin Tomsuk                       

Muharrem Şenel                    

Nuray Akçasoy                      

Recep Cengiz

Sibel Yeşildal

Sinan Özkar

Şahin Bozat

Utku Çakırözer

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