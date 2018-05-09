AYRINTILAR GELİYOR...
9 Mayıs 2018 10:28
Erdoğan'dan ABD'nin kararına tepki
Erdoğan, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesi kararıyla ilgili ''Kaybeden Amerika olacaktır. Çünkü yaptığınız bir anlaşmaya sadık kalmıyorsunuz" dedi.
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