9 Mayıs 2018 10:28

Erdoğan'dan ABD'nin kararına tepki

Erdoğan'dan ABD'nin kararına tepki
Erdoğan, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesi kararıyla ilgili ''Kaybeden Amerika olacaktır. Çünkü yaptığınız bir anlaşmaya sadık kalmıyorsunuz" dedi.
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