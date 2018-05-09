Son anketin sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oyu...

Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici, anketlere göre Erdoğan'ın 24 Haziran'daki seçimde oy oranının yüzde 46 olduğunu söyledi.

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçlarına yönelik son anketine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 46, Meral Akşener ise yüzde 25-27 bandında gözüküyor. Partilerin oy oranları hakkında da çarpıcı veriler var...

Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici, anketlere göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'daki seçimde oy oranının yüzde 46 olduğunu söyledi.

Gezici, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in oyu için, yüzde 25-27 bandından olduğunu aktardı.

"AK PARTİ VE MHP ÇOĞUNLUĞU KAYBEDECEK"

Gezici DW'den Nevşin Mengü'nün programında konuk oldu. Gezici 24 Haziran sonraki kurulacak yeni Meclis'te AKP ve MHP'nin çoğunluğu kaybedeceğini söyledi. Araştırma şirketinin başkanı sözlerini, "Açık ve net" olarak niteledi.

HDP'nin baraj sorunu olmadığını aktaran Gezici oy oranı için "Yüzde 11 civarında" dedi.

'Nevşin Mengü ile Bire Bir'de konuşan Gezici'nin açıklamaları şöyle: