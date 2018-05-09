9 Mayıs 2018 09:02

Erdoğan da yıllar önce TAMAM demiş

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' sözlerinin ardından siyasilerden ve sosyal medyadan 'Tamam' yanıtı geldi.
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 İstanbul'da yurttaşlar sokağa çıkarak 'Tamam' diyerek yürüyüş yaptı. Tayyip Erdoğan'ın, Refah Partisi’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu 1994 yılında, Erkin Koray'ın 'Fesupanallah' şarkısının "Tamam İnşallah" olarak uyarlandığı ortaya çıktı.

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