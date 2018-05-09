Erdoğan da yıllar önce TAMAM demiş

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' sözlerinin ardından siyasilerden ve sosyal medyadan 'Tamam' yanıtı geldi.

İstanbul'da yurttaşlar sokağa çıkarak 'Tamam' diyerek yürüyüş yaptı. Tayyip Erdoğan'ın, Refah Partisi’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu 1994 yılında, Erkin Koray'ın 'Fesupanallah' şarkısının "Tamam İnşallah" olarak uyarlandığı ortaya çıktı.