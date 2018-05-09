Muharrem İnce üç 'sürpriz' isimle miting yapacak

CHP’de cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi geçen bütün isimler İnce’nin mitingine katılacak.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra ilk mitingini memleketi Yalova’da yaptıktan sonra rotayı Trakya’ya çevirdi.

DEMİRTAŞ’I ZİYARET EDECEK

İnce, bugün Edirne’de düzenlenecek mitinge katılacak. İnce, Edirne ziyareti sırasında HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı da kaldığı cezaevinde ziyaret edecek.

KRİTİK İSİMLER MİTİNGE KATILIYOR

İnce’nin Edirne’de düzenleyeceği mitinge CHP’den onlarca milletvekilinin yanısıra, sürpriz bir gelişme yaşandı. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Edirne mitingine, partisinin Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı sürecinde isimleri geçen bütün isimleri davet etti. O isimler de bu davete icabet etmeyi kabul etti.

ADAY ADAYLARI MİTİNGDE

İnce’nin Edirne mitingine, CHP’nin cumhurbaşkanı aday adayı olarak isimleri uzun süre kulislerde konuşulan İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve AK Parti Kurucularından ve Eski Başbakan Yardımcılarından Abdüllatif Şener’in de katılacağı öğrenildi.

İnce’nin, partisinin cumhurbaşkanı aday adayları ile birlik ve beraberlik mesajı verecek.

EDİRNE’DEN HAKKARİ’YE

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Edirne mitinginin ardından rotayı doğuya çevirecek ve Perşembe günü Hakkari’de düzenlenecek mitinge katılacak. İnce, Cuma günü ise kendisinin ve Erdoğan’ın memleketi Rize’de miting düzenleyecek.