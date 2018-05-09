Kılıçdaroğlu'ndan 'Muharrem İnce, gel bakalım buraya' açıklaması

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladığı törende Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yi kürsüye çağırırken kullandığı ifadeler bazı çevrelerce eleştirilmişti. Kılıçdaroğlu cümlenin başındaki “sayın” sözcüğünün atıldığına dikkat çekti ve bu şekilde yapılan yorumlara sitem etti.

Deniz Zeyrek'in bugünkü yazısı şöyle:

Kılıçdaroğlu o iki eleştiriye ne yanıt verdi?

Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda ilginç bir tablo ortaya çıktı. HDP ile CHP’nin adayları dışında bütün adaylar parti genel başkanları.

Yani, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçim kampanyası boyunca mitinglere, kürsülere hem “genel başkan” hem “cumhurbaşkanı adayı” olarak çıkacaklar. Hem partiye hem kendilerine oy isteyecekler.

HDP’de Selahattin Demirtaş cezaevinde olduğundan, propaganda faaliyetlerini HDP eş başkanları sürdürecek.

CHP’de ise hem Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hem Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce meydanlara inecek. Kılıçdaroğlu ağırlığı Parlamento seçimlerine verecek, aynı zamanda İnce için çalışacak. İnce ise daha çok adaylık çalışmalarına yoğunlaşacak.

Her ne kadar AK Parti’lilerce “iki başlılık” olarak yorumlansa da (seçimlere çok kısa bir süre kaldığı dikkate alınırsa) CHP’deki bu tablo daha fazla şehre ve insana ulaşma açısından avantaja dönüşebilir. CHP lideri Kılıçdaroğlu da İnce’nin ismi açıklandıktan sonra ortaya çıkan bu ihtimalden memnun görünüyor. TBMM’de dün yaptığımız görüşmede, İnce’nin adaylığının yansımalarını şu ifadeyle anlattı:

“Muharrem Bey, toplumda bir umut dalgası oluşturdu. Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacak ve Türkiye’yi yönetecek. Çağdaş ülkelerin standardında güçlü, demokratik bir parlamenter sistemi Türkiye’ye getirecek.”

TWİTİN HİÇBİR ÖNEMİ YOK

Kılıçdaroğlu’na İnce’yi aday olarak açıkladıktan sonra iki önemli eleştiri yöneltilmişti. İlki, İnce’nin adaylığına ilişkin bir Twit bile atmamasıydı. Kendisine “Neden bir twit atarak kişisel görüşlerinizi paylaşmadınız” diye sordum. Şu yanıtı verdi:

“Muharrem İnce bizim güvendiğimiz güçlü siyasal gelenekleri olan bir arkadaşımız. Toplantı yapıp açıkladık. Twit mesajı atmanın hiçbir önemi yok. Çok daha güçlü bir şekilde açıklayarak aday gösterdik.”

ARKADAŞLIĞI DOSTLUĞU BİLMİYORLAR

Başka bir eleştiri de Kılıçdaroğlu’nun aday açıklamanın yapıldığı törende İnce’yi kürsüye çağırma şekliydi. “Muharrem İnce, gel bakalım buraya” dediği gerekçesiyle bütün eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Bu eleştirileri de Kılıçdaroğlu’na hatırlattım. Önce, “Sayın Muharrem İnce, gel bakalım buraya” dediğini söyledi. Ardından cümlenin başındaki “sayın” sözcüğünün atıldığına dikkat çekti ve bu şekilde yapılan yorumlara sitem etti. O hitabının gerekçesini de şöyle açıkladı:

“Muharrem bey ile bizim arkadaşlığımız 2002 öncesine dayanıyor. Daha milletvekili olmadan tanışıyorduk biz. Eski bir arkadaşlığımız var, samimiyetimiz var. Bunu Muharrem Bey’in kişiliğine yönelik bir üslup olarak görenler arkadaşlığın ne olduğunu bilmiyorlar. Dostluğun ne olduğunu bilmiyorlar. Aramıza girmeye çalışıyorlar ve gerçekten önyargıyla hareket ediyorlar.

”İKİNCİ TUR HESAPLARI

Adaylar netleşmeden önce, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur olması halinde muhalefet kanadından Meral Akşener’in ikinci tura kalabileceği konuşuluyordu. Gerekçe olarak da CHP’nin özellikle kıyı kentlerinde İYİ Parti’ye oy kaptırması ihtimali gösteriliyordu. Aynı zamanda partinin sol/sosyalist/liberal tabanının da Selahattin Demirtaş’a yönelebileceği yorumları yapılıyordu.

CHP’nin TBMM grubu, parti yöneticileri, ellerinde dosyalarının bir kopyasıyla dolaşan aday adayları dün tam kadro TBMM’deydi. Kulislerde konuştuğumuz partililerin çoğu, ismi açıklandıktan sonra İnce’nin CHP’nin oylarını konsolide ettiğini ve ikinci tur olursa kesinlikle ikinci tura İnce’nin kalacağını dile getirdiler.

Özgür Özel, Veli Ağbaba, Aykut Erdoğdu gibi isimlerin İnce’ye vakit kaybetmeden kayıtsız şartsız destek vermesini de bu görüşlerine kanıt olarak gösterdiler.

Peki ikinci tur olursa ve İnce ikinci tura kalırsa, muhafazakar, milliyetçi ve Kürt seçmenlerden oy alabilir mi?

Konuştuğum partililerin neredeyse tamamı, İnce’nin kampanyayı Hacı Bayram Camii’nden başlatmasına, Anıtkabir’de dua etmesine, bugün Demirtaş’la görüşeceğine dikkat çektiler ve İnce’nin o seçmenlerin soru işaretlerini gidermek için yeterli zamanı olacağını savundular.

Öyle görünüyor ki CHP içinde “bir aday çıkaramadınız”, “CHP’de insan mı yok parti dışından aday bakıyorsunuz” gibi eleştiriler geride bırakılmış ve seçimlere yoğunlaşılmış. Bu durum, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nu da rahatlatmış.

CHP lideri İnce’yi aday olarak seçtikten sonra yaşanan gelişmelerden ve dolayısıyla verdiği karardan son derece memnun.