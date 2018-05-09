Erdoğan 'güle güle' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başından beri Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yorum yapmadığını söyleyen Selvi'nin bugünkü yazısı şöyle:

Erdoğan’dan seçimlere ve listelere ilişkin sinyaller

MECLİS’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı beklerken, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’le sohbet ettik. Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı manifestoda, adalet vurgusu önemli bir yer tutuyordu. Abdulhamit Gül, seçim beyannamesinde de önemli bir yer tutacağını açıkladı.

Ayrıntıları sorduk, “Davaların sonuçlandırılmasını hızlandıracağız. Vatandaşın eline bir tarih vereceğiz. Bilecek ki 6 ay sonra davası sonuçlanacak. Hâkim de, savcı da ona göre çalışacak” diye cevapladı.

Belli ki bir eylem planı üzerinde çalışılıyordu. Gül’e, bunu nasıl yapacaklarını sorduk.

“Vatandaş kamu kuruluşlarıyla davalı. Ancak kamu kuruluşları arasındaki yazışmalar, ihtilaflar bir türlü bitmiyor. Getireceğimiz sistemde kamu kuruluşları kendi aralarında ihtilaflarını çözecekler, vatandaşı mağdur etmeyecekler. Bu davaların sonuçlandırma sürecine uyum da hâkimin performansına yansıyacak” dedi. Gül, davaların daha hızlı sonuçlandırılmasında yararlanılacak enstrümanlardan birinin arabuluculuk kurumu olacağını söyledi, “Arabulucuğu etkin hale getireceğiz” dedi. Bu arada AK Parti’nin iki eski Meclis Başkanı Bülent Arınç ve Cemil Çiçek’in de arabulucu olduğunu hatırlatmak isterim. Hatta Abdulhamit Gül de eğitimlere başlamış ama Adalet Bakanı olunca bırakmak zorunda kalmış.

RAHİP RÖVANŞ MI

ABD’de devam eden Reza Zarrab davası ikinci kez ertelendi. Bir meslektaşımız bunu hatırlatarak, ”ABD, rahip Brunson davasıyla çok ilgili. Acaba erteleme bu dava için mi yapılıyor? Bir takas söz konusu olabilir mi” diye sordu. Adalet Bakanı, ”Böyle bir şey söz konusu olmaz. Dava normal seyrinde devam eder. Hukuk üzerinden mahsuplaşma olmaz. Yargı orada verilen kararın buradaki rövanşı olmaz” diye karşılık verdi. Tabii sıcağı sıcağına Muharrem İnce’nin, Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edip edemeyeceğini de sorduk. Adalet Bakanı hiç tereddüt etmeden yanıt verdi, “İnsani bir konu, tabii ki görüşmesine izin vereceğiz” dedi. İnce bugün Demirtaş’ı ziyaret edecek.

Biz bu konuşmaları yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan kalabalık bir heyetle Meclis’e girdi. Cumhurbaşkanı AK Parti grubunda kürsüye çıktı ve 24 Haziran seçimlerinin startını verdi. Erdoğan’ın konuşması seçim stratejisinin ipuçlarını veriyordu.

SEÇİM KAMPANYASI SERTLEŞECEK

Muharrem İnce’ye, “CHP kongrelerinde genel başkanlık için aday olan ama bir türlü seçilemeyen bir ismi, Türkiye’nin cumhurbaşkanlığı için önerdiler” dedi. Belli ki oradan yüklenecek. “Seçim kampanyasında CHP’nin başındaki zata mı yoksa öne sürdüğü garibana mı bakacağımızı bilemiyoruz” diye konuştu. Gandi Kemal’den sonra Gariban Muharrem.

Cumhurbaşkanı adayları netleşmeye başlayınca Erdoğan da salvolarına başladı. “Tek bir dertleri var o da Recep Tayyip Erdoğan’ı yıkmak” dedi. Bu da gösteriyor ki seçim kampanyası çok sert geçecek.

GÜL’E MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan başından beri Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yorum yapmadı. Dün, 2007 yılında “Kardeşim Abdullah Gül” diye Gül’ün cumhurbaşkanı adaylığını ilan ettiği kürsüdeydi. “Geçmişte birlikte olduklarımızdan, daha sonra kendilerine farklı istikametler, başka yollar, hedefler tayin edenlere güle güle demekten başka elimizden bir şey gelmezdi, nitekim öyle de yaptık” diye konuştu. Yarayı kaşımadı ama Abdullah Gül’e, ‘güle güle’ dedi.

ERDOĞAN’IN HEDEFİ

Erdoğan, milletvekili listeleriyle ilgili manidar uyarılarda bulundu. “Herkesin işte budur diyeceği isimlerle çıkmakta kararlıyız” dedi. ”Listelerde yer alanlar olacaktır, yer almayanlar olacaktır. Biz bunları bir kuyumcu hassasiyeti içerisinde elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız. Yer alanlar, yer almayanlar bu noktada bizi anlayışla karşılamaları gerekir” diye konuştu. Bu sözler listelerde bir sarsıntının işareti olabilir mi? Listeler açıklandığında ne anlama geldiğini göreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerde iki hedefi var.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ilk turda ezici bir çoğunlukla kazanmak.

Cumhur ittifakı olarak Meclis’te Anayasa’yı değiştirecek bir sayıyı elde etmek.

Erdoğan çıtayı yükseğe koydu.

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